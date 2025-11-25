Консорціум CXL випускає специфікацію Compute Express Link 4.0

25 ноября 2025 г., 15:48

CXL Consortium, галузева організація, що розробляє та просуває відкрите когерентне з'єднання для гетерогенних рішень пам'яті та обчислень, оголосила про випуск специфікації Compute Express Link (CXL) 4.0. Це зроблено для задоволення вимог нових робочих навантажень, що зростають, та яки висуваються до сучасних центрів обробки даних.



"Випуск специфікації CXL 4.0 встановлює нову віху для просування когерентного підключення пам'яті, подвоюючи пропускну здатність порівняно з попереднім поколінням та додаючи потужні нові функції, — сказав Дерек Роуд (Derek Rohde), президент і скарбник CXL Consortium, головний інженер NVIDIA. — Цей випуск відображає відданість наших компаній-членів просуванню відкритих стандартів, які розширюють можливості інновацій у центрах обробки даних..."



Серед ключових особливостей специфікації CXL 4.0, перш за все зазначимо подвоєння пропускної здатності: швидкість зростає до 128 GT/s без додавання затримок (нульова додаткова затримка).



Швидкий рух даних дозволяє швидке переміщення даних між пристроями CXL, безпосередньо покращуючи продуктивність системи.



Формат Flit 256B зберігає раніше реалізовані вдосконалення протоколу CXL 3.x.



Нативна ширина x2 запроваджує концепцію нативної ширини x2 для підтримки збільшеного розгалуження (fan-out) на платформі.



Підтримка до чотирьох ретаймерів для збільшення довжини каналу (channel reach).



Можливості Об'єднаного Порту CXL (Bundled Port) — можливість об'єднання портів пристроїв між хостом та прискорювачами CXL (пристрої Типу 1/2) для збільшення пропускної здатності з'єднання.



Покращення Пам'яті RAS покращує надійність, видимість помилок та ефективність обслуговування (RAS – Reliability, Availability, Serviceability).



Зберігається повна зворотна сумісність з CXL 3.x, 2.0, 1.1 та 1.0.

