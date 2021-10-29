 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 40-41 (1285)

17.10 - 24.10

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Qualcomm обновила линейку платформ Snapdragon серий 7хх, 6хх и 4хх

29 октября 2021 г., 10:15
0 
 

Qualcomm обновила линейку платформ Snapdragon серий 7хх, 6хх и 4хх

Qualcomm Technologies представила четыре новые мобильные платформы: Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G и 680 4G, которые повышают производительность и расширяют возможности устройств начального, среднего и премиального уровней. На базе этих процессоров OEM-производители 5G- и 4G-устройств смогут реализовать новые функции, помогая удовлетворить существующий спрос.

«Можно предположить, что смартфоны среднего сегмента станут основным драйвером распространения 5G-устройств, особенно в развивающихся регионах, - заявил Дипу Джон (Deepu John), старший директор Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами. - Пополнившие наше портфолио четыре платформы открывают перед OEM-заказчиками большие возможности и предлагают дополнительные опции для удовлетворения растущего спроса на наши мобильные платформы 5G и 4G».

Отмечается, что реализация подвинутых функций Snapdragon 8xx в процессорах серий 7хх, 6хх и 4хх обусловлена растущим спросом на процессоры Snapdragon всех серий. За последний год в связи с огромным спросом в премиум-сегменте на 44% выросло производство Snapdragon 7хх. Потребительские тренды роста серии 6хх говорят о том, что смартфоны среднего сегмента станут основным драйвером внедрения 5G, особенно в развивающихся регионах. Кроме того, менее чем за год была анонсирована разработка и начат выпуск более 85 устройств на базе Snapdragon 480.

Платформа Snapdragon 778G Plus, продолжение модельного ряда Snapdragon 778G с повышенной производительностью графического и центрального процессоров, обеспечит высочайшее качество мобильных игр и обработки фото и видео благодаря ускорению работы искусственного интеллекта.

Новая мобильная платформа Snapdragon 695 5G поддерживает диапазоны mmWave и sub-6ГГц, обеспечивая действительно глобальное функционирование 5G. По сравнению с Snapdragon 690, здесь на 30% ускорена отрисовка графики и на 15% повышена производительность ЦП, что повышает эффективность и позволяет запускать иммерсивные игры и производить высококачественную съемку.

Менее чем за год на базе Snapdragon 480 была анонсирована разработка и начат выпуск более 85 устройств. Развивая этот успех, платформа Snapdragon 480 Plus послужит мощным стимулом для дальнейшего распространения 5G. Доступ к глобальной 5G-связи и повышенная производительность позволят пользователям повысить эффективность как работы, так и отдыха.

Новая мобильная платформа Snapdragon 680 4G производится по технологии 6нм. Она предназначена для повседневных задач и включает оптимизированный игровой функционал и три графических процессора с ИИ-поддержкой для съемки в условиях недостаточной освещенности. На фоне продолжающейся коммерциализации 5G во всем мире Snapdragon 680 поможет удовлетворить непрекращающийся спрос на высококачественные LTE-приложения.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  