Qualcomm обновила линейку платформ Snapdragon серий 7хх, 6хх и 4хх

29 октября 2021 г., 10:15

0

Tweet

Qualcomm Technologies представила четыре новые мобильные платформы: Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G и 680 4G, которые повышают производительность и расширяют возможности устройств начального, среднего и премиального уровней. На базе этих процессоров OEM-производители 5G- и 4G-устройств смогут реализовать новые функции, помогая удовлетворить существующий спрос.



«Можно предположить, что смартфоны среднего сегмента станут основным драйвером распространения 5G-устройств, особенно в развивающихся регионах, - заявил Дипу Джон (Deepu John), старший директор Qualcomm Technologies, Inc. по управлению продуктами. - Пополнившие наше портфолио четыре платформы открывают перед OEM-заказчиками большие возможности и предлагают дополнительные опции для удовлетворения растущего спроса на наши мобильные платформы 5G и 4G».



Отмечается, что реализация подвинутых функций Snapdragon 8xx в процессорах серий 7хх, 6хх и 4хх обусловлена растущим спросом на процессоры Snapdragon всех серий. За последний год в связи с огромным спросом в премиум-сегменте на 44% выросло производство Snapdragon 7хх. Потребительские тренды роста серии 6хх говорят о том, что смартфоны среднего сегмента станут основным драйвером внедрения 5G, особенно в развивающихся регионах. Кроме того, менее чем за год была анонсирована разработка и начат выпуск более 85 устройств на базе Snapdragon 480.



Платформа Snapdragon 778G Plus, продолжение модельного ряда Snapdragon 778G с повышенной производительностью графического и центрального процессоров, обеспечит высочайшее качество мобильных игр и обработки фото и видео благодаря ускорению работы искусственного интеллекта.



Новая мобильная платформа Snapdragon 695 5G поддерживает диапазоны mmWave и sub-6ГГц, обеспечивая действительно глобальное функционирование 5G. По сравнению с Snapdragon 690, здесь на 30% ускорена отрисовка графики и на 15% повышена производительность ЦП, что повышает эффективность и позволяет запускать иммерсивные игры и производить высококачественную съемку.



Менее чем за год на базе Snapdragon 480 была анонсирована разработка и начат выпуск более 85 устройств. Развивая этот успех, платформа Snapdragon 480 Plus послужит мощным стимулом для дальнейшего распространения 5G. Доступ к глобальной 5G-связи и повышенная производительность позволят пользователям повысить эффективность как работы, так и отдыха.



Новая мобильная платформа Snapdragon 680 4G производится по технологии 6нм. Она предназначена для повседневных задач и включает оптимизированный игровой функционал и три графических процессора с ИИ-поддержкой для съемки в условиях недостаточной освещенности. На фоне продолжающейся коммерциализации 5G во всем мире Snapdragon 680 поможет удовлетворить непрекращающийся спрос на высококачественные LTE-приложения.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!