AWS включилась в гонку по созданию квантового компьютера

29 октября 2021 г., 11:05

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Лидер облачных вычислений, AWS, расширил своё присутствие в квантовой отрасли с открытием нового центра квантовых вычислений.

Расположенный к северу от Лос-Анджелеса в г. Пасадена этот двухэтажный комплекс был построен за два года при поддержке расположенного поблизости Калифорнийского технологического института.

Специалисты Калтеха вместе с экспертами из Amazon и академических институтов станут основой технической команды нового центра, занимающейся разработкой крупномасштабного отказоустойчивого квантового компьютера.

AWS объявила, что решила сосредоточить свои усилия на сверхпроводящих кубитах — технология, которую используют, в частности, конкурирующие квантовые команды IBM и Google.

«У сверхпроводящих кубитов есть ряд преимуществ, например, для них могут применяться методы микропроизводства, заимствованные из полупроводниковой промышленности, — говорит Надия Карлстен (Nadia Carlsten), руководитель по продукции в Центре квантовых вычислений AWS. — Мы можем изготавливать большое количество кубитов на кремниевой пластине и делать это воспроизводимым способом, что важно для масштабируемости».

В области квантовых вычислений AWS делает только первые шаги, основные наработки компании в этом направлении в основном имеют теоретический характер, а масштаб проблем, ожидающих решения — огромен.

AWS не представила перспективного плана своих квантовых разработок, однако Карлстен признала, что её начинающей команде потребуется не менее нескольких лет, чтобы догнать IBM и Google, которые уже предоставляют свое квантовое оборудование в своих облаках.

В конце концов, AWS также хочет сделать своё квантовое оборудование доступным в облаке: клиенты будут использовать его в полностью управляемой облачной квантовой платформе AWS Braket. Она стартовала в 2019 году и в настоящее время позволяет клиентам AWS работать с квантовыми компьютерами от сторонних поставщиков.

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