Компания Facebook теперь будет именоваться Meta

29 октября 2021 г., 9:05

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Как и ожидалось, об изменении названия было объявлено на конференции Facebook Connect, посвященной дополненной и виртуальной реальности.



Отмечается, что новое название отражает растущие амбиции компании, идущие за пределы социальных сетей. Компания Facebook переименована в Meta, с отсылкой к термину «метавселенная», связанному с виртуальным миром, который еще предстоит создать.



«Сегодня нас рассматривают как компанию, занимающуюся социальными сетями, но в нашей ДНК мы являемся компанией, которая создает технологии для связи людей, а метавселенная - это следующий рубеж, как и социальные сети, когда мы только начинали», - заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг.



При объявлении нового названия компания также сообщила, что с 1 декабря изменит свой биржевой код с FB на MVRS.



В июле компания объявила о формировании команды, которая будет работать над метавселенной. Два месяца спустя было объявлено о повышении Эндрю «Боза» Босворта (Andrew “Boz” Bosworth), который в настоящее время возглавляет аппаратное подразделение компании, до должности главного технологического директора в 2022 году. Кроме того Facebook объявила, что, начиная с четвертого квартала выделит Reality Labs в отдельное подразделение с собственной отчетностью и бюджетированием.



«Мы надеемся, что в течение следующего десятилетия метавселенная достигнет миллиарда человек, обеспечит сотни миллиардов долларов цифровой коммерции и поддержит рабочие места для миллионов создателей и разработчиков», отметил Цукерберг в своем обращении в четверг.



За последние несколько лет компания активизировала свои усилия в области аппаратного обеспечения, представив линейку устройств для видеозвонков Portal, выпустив очки Ray-Ban Stories и запустив различные версии гарнитур виртуальной реальности Oculus. Компания заявила, что дополненная и виртуальная реальность станет ключевой частью ее стратегии на ближайшие годы.



Компания также заявила на этой неделе, что в следующем году потратит около 10 миллиардов долларов на разработку технологий, необходимых для создания метавселенной.



Цукерберг в четверг продемонстрировал амбиции компании в отношении метавселенной. Демонстрация представляла собой похожую на Pixar анимацию программного обеспечения, которое компания надеется создать в обозримое время. Среди прочего были показаны пользователи, которые тусовались в космосе в виде мультяшных версий самих себя или фантастических персонажей, представляющих их виртуальную сущность.



Цукерберг сказал, что многое из этого еще очень далеко, и элементы метавселенной потенциально станут мейнстримом через 5-10 лет. Компания рассчитывает «инвестировать миллиарды долларов в ближайшие годы, прежде чем метавселенная достигнет заметных масштабов», - добавил глава Facebook, а теперь Meta.



«Мы считаем, что метавселенная станет преемником мобильного Интернета», отметил Цукерберг.



Кроме того, Meta анонсировала новую гарнитуру виртуальной реальности под названием Project Cambria. Устройство будет высокоуровневым продуктом, доступным по более высокой цене, чем гарнитура Quest 2 за 299 долларов, говорится в сообщении компании. По словам Цукерберга, Project Cambria выйдет в следующем году.



Meta также объявила кодовое название своих первых умных очков с полной поддержкой AR: Project Nazare, которые будут выпущены через несколько лет.



Эндрю Босворт также заявил, что в следующем году будет проведена смена бренда VR-гарнитур Oculus Quest на Meta Quest, а Oculus App на Meta Quest App.

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