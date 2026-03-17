UFORCE створила дрон-камікадзе «Буча» з дальністю польоту до 200 км

17 марта 2026 г., 8:15

Як повідомляє «Мілітарний», компанія UFORCE створила дрон-камікадзе літакового типу «Буча» з дальністю польоту до 200 кілометрів.



Новий дрон може використовувати різні канали зв’язку, що актуальні й працюють на певній ділянці фронту, а також Starlink.



За планом БпЛА мають запускатися групами зі зв’язком, вибудуваним за принципом mesh-мережі - один із дронів замість бойової частини отримає додатковий акумулятор і слугуватиме ретранслятором команд для ударних версій.



Запуск передбачено не зі звичайної пневматичної катапульти, а за допомогою стартового порохового заряду з направляючої невеликого розміру.



Новий апарат має дальність польоту - до 200 км з бойовою частиною масою 5,5 кг.



«Передбачається використання стартової установки, де вже заряджено, наприклад, чотири літаки. Вони готові до запуску і можуть стартувати по черзі з певним інтервалом. Фінальна ідея полягає в тому, що цим може керувати один пілот або одна група операторів: запускаються кілька літаків, після чого оператори по черзі підключаються до них і керують», — розповів представник компанії.



Наразі система перебуває на етапі модифікації, літаки ще проходять льотні випробування. Наступний етап - бойові тести. Вартість системи залежатиме від типу зв’язку. Очікується, що ціна може становити приблизно 10–12 тис дол.



Також існує спрощена версія цього БпЛА з бойовою частиною 3,5 кг і дальністю 100–120 км. Ці дрони вже перебувають на етапі передсерійного виробництва та пройшли бойове застосування.



Також видання зазначає, що на початку березня UFORCE досягла ринкової оцінки у понад 1 млрд доларів. Компанія об’єднала дев’ять вітчизняних підприємств оборонного сектору та залучила 50 млн доларів інвестицій від провідних фондів. Основними вкладниками в межах залучення капіталу стали Shield Capital та Lakestar за участі Ballistic Ventures.



UFORCE розробляє безпілотні системи наземного, повітряного і морського базування, адаптуючи перевірені на фронті технології для потреб союзних армій. Зокрема, продукція компанії включає морські дрони, ударні БпЛА та системи протидії безпілотникам, які виконали понад 150 тисяч місій під час війни.

