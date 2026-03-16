Meta інвестує 27 млрд дол. в АІ потужності Nebius

16 марта 2026 г., 17:22

Як повідомляє CNBC, корпорація Meta оголосила про підписання масштабної довгострокової угоди з нідерландським хмарним провайдером Nebius на постачання АІ інфраструктури загальною вартістю до 27 млрд дол.



На фоні цієї новини акції Nebius підскочили на 14% на початку торгів, продовжуючи стрімке зростання ринкової вартості компанії. Угода розрахована на п’ять років і включає 12 млрд дол. на надання виділених потужностей, а також зобов’язання Meta викупити додаткові обчислювальні ресурси на суму до 15 млрд дол.



Зазначається, що ключовим технічним аспектом угоди стане використання новітніх спеціалізованих АІ чипів Nvidia Vera Rubin. Nebius планує реалізувати одне з перших у світі масштабних розгортань цієї технології на своїх об’єктах.



Минулого тижня компанія Nvidia також підтвердила свій статус стратегічного партнера Nebius, оголосивши про пряму інвестицію в розмірі 2 млрд дол. Це призвело до зростання котирувань нідерландської фірми на 16% ще до оголошення угоди з Meta. Також варто зазначити, що у вересні 2025 року компанія також підписала контракт із Microsoft вартістю 19,4 млрд дол. на надання обчислювальних ресурсів протягом п’яти років.



Анонсоване партнерство є частиною стратегії Meta щодо нарощування капітальних витрат на АІ інфраструктуру, які цього року мають скласти від 115 млрд дол. до 135 млрд дол. Загалом група провідних технологічних компаній, до якої входять Amazon, Alphabet та Microsoft, планує витратити на розбудову АІ об’єктів близько 700 млрд дол. у 2026 році.



Нагадаємо, що компанія Nebius Group - це розробник хмарної інфраструктури для, що виник у 2024 році внаслідок масштабної реструктуризації та остаточного поділу активів колишньої материнської компанії Yandex N.V. Хоча компанія має глибоке коріння в російському IT-секторі, зараз вона позиціонує себе як міжнародний гравець із головним офісом у Нідерландах та основними центрами R&D в Ізраїлі та Європі. Головною постаттю Nebius є Аркадій Волож, співзасновник «Яндекса». Разом із ним над проєктом працює команда топменеджерів та понад 1000 інженерів, які залишили Росію після початку повномасштабного вторгнення. Волож, який тривалий час мешкає в Ізраїлі, фактично здійснив «перезавантаження» своєї кар’єри, повністю розірвавши зв'язки з російськими активами. Через роль «Яндекса» у просуванні державних наративів Аркадій Волож перебував під санкціями ЄС з 2022 року. Однак після його публічної антивоєнної позиції та юридичного виходу з російського бізнесу, у березні 2024 року Євросоюз офіційно виключив його із санкційних списків.



Слід також зазначити, що з моменту лістингу ціна акцій Nebius зросла більш ніж у 6 разів, що робить її одним із найуспішніших гравців у європейському секторі АІ хмарних послуг. Зараз капіталізація компанії складає зараз 32 млрд дол.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI