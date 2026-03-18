Lenovo представляє робочі станції з графічними процесорами NVIDIA RTX PRO Blackwell

18 марта 2026 г., 14:25

Компанія Lenovo анонсувала робочі станції нового покоління з підтримкою AI, оптимізовані для розробки, інференсу та створення AI-рішень безпосередньо на пристрої. До нової лінійки входять ThinkPad P14s i Gen 7, ThinkPad P14s Gen 7 AMD, ThinkPad P16s i Gen 5, ThinkPad P16s Gen 5 AMD, ThinkPad P1 Gen 9, а також настільна робоча станція ThinkStation P5 Gen 2.



Розроблені для студентів, інженерів, спеціалістів з обробки даних та всіх, хто працює з інформацією, нові робочі станції забезпечують безпрецедентну продуктивність, здатну впоратися навіть із найвимогливішими робочими процесами, зокрема CAD, BIM, data science, розробкою AI-рішень та іншими завданнями. Як частина нових рішень Lenovo Hybrid AI Advantage, створених у співпраці з NVIDIA, ці системи прискорюють впровадження AI, підвищують продуктивність бізнесу та допомагають швидше отримувати повернення інвестицій від розгортання AI-систем, що відображає прагнення Lenovo створювати розумніші й більш адаптивні рішення для подолання сучасних викликів.



«AI розвивається швидше, ніж будь-коли, і сьогодні професіоналам потрібно більше, ніж просто потужне обладнання з винятковою продуктивністю. Їм потрібна масштабована продуктивність, яка відповідає їхнім індивідуальним потребам, зокрема можливість обробляти дані тоді й там, де це необхідно», — зазначив Том Батлер (Tom Butler), віцепрезидент із комерційного портфеля та управління продуктами Lenovo Intelligent Devices Group. «Наша нова лінійка робочих станцій відповідає цим потребам — чи то мобільність для студентів, які починають працювати у сфері штучного інтелекту, чи продуктивність для дизайнерів і креативних фахівців у русі, чи масштабованість і надійність для інженерів. Вони є основою нашої гібридної AI-стратегії, забезпечуючи потужність для виконання робочих навантажень на периферії мережі, можливості підключення для хмарної співпраці та AI-продуктивність там, де це найбільш доцільно».



Нові робочі станції Lenovo відкривають новий рівень продуктивності завдяки AI-обчисленням безпосередньо на пристрої, що забезпечує швидший дизайн, інференс і розробку моделей без потреби у підключенні до хмари. У межах серії ThinkPad P спеціалізовані нейронні процесори нового покоління Intel і AMD працюють разом із графічним процесором NVIDIA RTX PRO Blackwell. Вони прискорюють виконання завдань з ШІ, скорочуючи час між введенням даних і отриманням результату.



До AI-ready робочих станцій нового покоління Lenovo належать:



ThinkPad P14s Gen 7 — найлегша AI-ready мобільна робоча станція Lenovo. Пристрій забезпечує справжню продуктивність робочої станції у компактному та мобільному формфакторі. Створений для професіоналів, яким потрібен захищений і портативний пристрій, 14-дюймовий ThinkPad P14s Gen 7 пропонує швидший і ефективніший досвід роботи завдяки поєднанню процесорів Intel Core Ultra Series 3 з Intel vPro та графікою NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU, або процесорів AMD Ryzen AI PRO 400 Series із графікою до AMD Radeon 890M.



ThinkPad P16s Gen 5 — нове покоління в категорії мобільної робочої станції. 16-дюймовий ThinkPad P16s Gen 5 підіймає продуктивність і готовність до роботи з AI на новий рівень для користувачів, які цінують потужність. Пристрій працює на процесорах Intel Core Ultra Series 3 із підтримкою Intel vPro або AMD Ryzen AI PRO 400 Series з передовими архітектурами нейронних процесорів. Доступні конфігурації з графікою NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU, що забезпечує професійний рівень візуалізації та виконання завдань із застосуванням AI. ThinkPad P16s Gen 5 стане рішенням для інженерів і дизайнерів, які працюють у русі. Його продуктивність перевершує очікування для свого класу, при вазі менше ніж 1,76 кг.



ThinkPad P1 Gen 9 — для креативних професіоналів та інженерів, яким потрібна безкомпромісна продуктивність у всіх аспектах. Пристрій поєднує преміальний ультратонкий дизайн із потужною конфігурацією, що включає процесор Intel Core Ultra Series 3 із підтримкою Intel vPro з 16 ядрами, дискретну графіку NVIDIA RTX PRO Blackwell Generation Laptop GPU, яка забезпечує 672 TOPS сумарної обчислювальної продуктивності. ThinkPad P1 Gen 9 здатний працювати з 3D CAD і BIM навіть у дорозі. Зазначено, це найпотужніший ThinkPad в історії, створений для робочих процесів із критично точною передачею кольору, рендерингу, високорівневої візуалізації та інших вимогливих завдань.



ThinkStation P5 Gen 2 — нове визначення настільної робочої станції масового сегмента, що забезпечує виняткову продуктивність, масштабованість і надійність. Оснащена процесорами Intel Xeon 600 для робочих станцій та до двох графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, ThinkStation P5 Gen 2 створена для обчислювально інтенсивних завдань, зокрема складного 3D CAD, високоякісного рендерингу, медичної візуалізації, молекулярного моделювання та розробки AI-моделей. Завдяки цьому вона підходить для 3D-художників із візуальних ефектів, розробників AI, а також фахівців з аналітики даних та професіоналів у сфері охорони здоров’я.



Пристрої Lenovo також підтримуватимуть NVIDIA OpenShell, платформу корпоративного рівня для роботи зі штучним інтелектом, орієнтовану на безпеку, конфіденційність та масштабованість, яку прискорюють окремі робочі станції, зокрема ThinkStation P5 Gen 2. Завдяки NVIDIA OpenShell робочі станції Lenovo ThinkStation можуть розміщувати захищені та налаштовувані повнофункціональні AI-агенти, які автоматизують складні робочі процеси безпосередньо в системах, забезпечуючи використання штучного інтелекту там, де це необхідно.

Lenovo ThinkPad P14s Gen 7 AMD буде доступний на окремих ринках по всьому світу, починаючи з квітня 2026 року.

Lenovo ThinkPad P14s i Gen 7 буде доступний на окремих ринках по всьому світу, починаючи з травня 2026 року.

Lenovo ThinkPad P16s Gen 5 AMD буде доступний на окремих ринках по всьому світу, починаючи з червня 2026 року.

Lenovo ThinkPad P16s i Gen 5 буде доступний на окремих ринках по всьому світу, починаючи з травня 2026 року.

Lenovo ThinkPad P1 Gen 9 буде доступний на окремих ринках по всьому світу, починаючи з червня 2026 року.

Lenovo ThinkStation P5 Gen 2 буде доступна на окремих ринках по всьому світу, починаючи з квітня 2026 року.

