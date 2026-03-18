Microsoft реорганізує команду Copilot: Мустафа Сулейман зосередиться на розробці суперінтелекту для корпорації

18 марта 2026 г., 11:45

Корпорація Microsoft оголосила про масштабну реорганізацію керівного складу свого підрозділу AI, спрямовану на прискорення розробки нових моделей та підвищення популярності асистента Copilot.



Як повідомляє CNBC, компанія вирішила об’єднати інженерні групи, що займалися розробкою комерційних та споживчих версій Copilot, які поки що не продемонстрували широкого охоплення ринку. Новим виконавчим віцепрезидентом, відповідальним за користувацький досвід Copilot у обох сегментах, стане Джейкоб Андреу (Jacob Andreou), колишній топменеджер компанії Snap. Він підпорядковуватиметься безпосередньо генеральному директору корпорації, яким є Сатья Наделла (Satya Nadella).



Кадрові зміни дозволять звільнити Мустафу Сулеймана (Mustafa Suleyman), керівника підрозділу Microsoft AI та співзасновника лабораторії DeepMind, для глибшої роботи над фундаментальними технологіями. Сулейман зосередить свої зусилля на розвитку напрямку суперінтелекту та створенні передових моделей генеративного AI протягом наступних п’яти років. У внутрішній записці для співробітників він зазначив, що наступний етап плану реструктуризації дозволить йому спрямувати всю енергію на створення моделей світового класу, які допоможуть сформувати лінійки продуктів, адаптованих під потреби великих підприємств по всьому світу.



Ситуація навколо Copilot залишається напруженою через значне відставання від конкурентів за кількістю активних користувачів. Згідно з даними аналітичної компанії Sensor Tower, у лютому додаток Microsoft мав лише 6 млн щоденних користувачів, тоді як ChatGPT від OpenAI охопив 440 млн, а Gemini від Google - 82 млн. Навіть сервіс Claude від компанії Anthropic у березні досяг позначки в 9 млн щоденних користувачів. Наразі лише близько 3% комерційних передплатників офісного програмного забезпечення Microsoft 365 мають доступ до платного доповнення Copilot, що створює додатковий тиск на керівництво щодо необхідності демонстрації окупності інвестицій.



Сатья Наделла заявив, що корпорація подвоює зусилля в місії створення суперінтелекту, залучаючи найкращі таланти та обчислювальні потужності. За його словами, метою є побудова моделей, які матимуть реальний вплив на продукти, знизять собівартість проданих товарів та відповідатимуть запитам корпоративного сектору. «Ми розширюємо межі, коли йдеться про задоволення потреб підприємств та досягнення наступних дослідницьких проривів», зазначив Наделла. Паралельно з цим компанія продовжить використовувати інтелектуальну власність OpenAI, маючи відповідні права на її моделі та продукти до 2032 року.



Мустафа Сулейман в інтерв’ю пояснив, що бачить майбутню цінність компанії саме в рівні самих моделей, а не лише в інтерфейсах. Він розроблятиме архітектури для генерації вихідного коду, зображень, аудіо, а також моделі для логічних міркувань, які здатні давати більш вдумливі відповіді. «Я щиро захоплений цією зміною саме тому, що більша частина майбутньої вартості буде зосереджена на шарі моделей, і моє завдання - створити високоефективні лінійки моделей для Microsoft протягом наступних трьох-п’яти років. Це єдина мета, оскільки модель - це і є продукт», наголосив Мустафа Сулейман.



Реструктуризація в Microsoft свідчить про визнання того, що проста інтеграція сторонніх AI-рішень у наявні продукти не забезпечує автоматичного домінування на ринку. Хоча корпорація залишається головним партнером OpenAI, зміщення фокусу Мустафи Сулеймана на власні розробки вказує на прагнення зменшити залежність від зовнішніх інтелектуальних ресурсів та оптимізувати операційні витрати. На тлі падіння акцій на 17% з початку 2026 року, інвестори вимагають від техгіганта перетворення AI-технологій на реальні прибутки, що відображаються у зростанні кількості платних користувачів.



Об’єднання команд під керівництвом Джейкоба Андреу має на меті уніфікувати архітектуру Copilot та зробити його більш привабливим для масового споживача, тоді як розвиток власних моделей для міркувань може стати вирішальним фактором у боротьбі за корпоративний сегмент. Стратегія побудови суперінтелекту всередині компанії є довгостроковою відповіддю на загрозу дизрупції традиційного програмного забезпечення.

