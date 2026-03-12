Lenovo презентувала Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition

12 марта 2026 г., 16:35

Компанія Lenovo представила новинки категорії споживчих пристроїв, орієнтовані на митців, геймерів і користувачів, сфокусованих на продуктивності. Серед них – потужні креативні трансформери, як-от Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”), ультралегкі ноутбуки, як IdeaPad Slim 5i Ultra (14”), планшети для продуктивності в дорозі, такі як Idea Tab Pro Gen 2, а також Yoga Pro 7a (15”) і Legion 7a (15”) – ноутбуки на процесорах серії AMD Ryzen AI Max+, що забезпечують покращення наступного покоління у продуктивності, AI-можливостях і графіці.



«Наступне покоління креаторів і геймерів очікує, що потужність, мобільність і інтелект співіснуватимуть в одному пристрої», – зазначив Джун Оуян (Jun Ouyang), старший віцепрезидент і генеральний менеджер споживчого сегмента Intelligent Devices Group у Lenovo. – «Саме тому ми створюємо кращі споживчі технології, які розкривають потенціал людей будь-де – від нових універсальних ноутбуків і планшетів Yoga та IdeaPad зі штучним інтелектом до революційних апаратних концептів, як 3D-дизайн без периферії та портативний геймінг Legion, що масштабується під ваш простір. Ми продовжимо інтегрувати наше портфоліо сміливих апаратних новинок із системним AI для більш безшовного та інтелектуально пов’язаного досвіду».



Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”) створений для креаторів, яким потрібні гнучкість і надійність багатофункціонального планшета для малювання, портативного інструмента для презентацій і співпраці з Lenovo Aura Edition Smart Experiences, що оптимізують користувацький досвід, дозволяючи зосередитися на своєму натхненні.



Центральним елементом Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”) є його сенсорний дисплей 2.8K PureSight Pro OLED. З піковою яскравістю до 1100 ніт і 100% покриттям колірних просторів DCI-P3, Adobe RGB та sRGB сенсорний дисплей забезпечує яскраве, насичене та точне відтворення кольорів. Зручність використання додатково покращується завдяки вдосконаленому досвіду малювання зі стилусом Yoga Pen Gen 2, який підтримує AES 3.0 для підвищеної точності та зниження затримки, зокрема в новому режимі Canvas Mode, що забезпечує невелике підняття дисплея при розміщенні на плоскій поверхні завдяки чохлу Yoga Pen Gen 2, який магнітне кріпиться до верхньої кришки, покращуючи ергономіку під час створення ескізів або креслень.



Незалежно від того, чи працює цей ноутбук-трансформер у режимі Canvas Mode, Tablet Mode, Tent Mode, Stand Mode або традиційному Laptop Mode, креатори можуть насолоджуватися не лише якісним дисплеєм, а й преміальним, ергономічним виглядом і відчуттям корпусу ноутбука. Yoga 9i 2-in-1 (14”) має фірмовий дизайн Yoga Comfort Edge із заокругленими краями, які є водночас зручнішими та надійнішими в руках. Колір Cosmic Blue і бокові панелі з дзеркальним оздобленням додають пристрою стриманої елегантності, що контрастує з його міцністю – він протестований за стандартами MIL-STD-810H для забезпечення надійності незалежно від сценарію використання.



Преміальний користувацький досвід поширюється й на аудіоможливості ноутбука: система з чотирьох динаміків включає два твітера, інтегровані в шарнір з обертанням на 360 градусів, які завжди спрямовані вгору, у поєднанні з двома вуферами в нижній частині корпусу, що забезпечують глибокі баси для повноцінного звукового досвіду. Чотири інтегровані мікрофони з 360-градусним захопленням голосу та підтримкою Voice ID гарантують, що розмови залишаються чіткими й особистими.

Пристрій працює на базі процесорів Intel Core Ultra Series 3, які забезпечують баланс продуктивності та енергоефективності, необхідний креаторам. Завдяки AI-оптимізації Yoga 9i 2-in-1 (14”) на базі Windows 11 є Copilot+ PC, який залишається швидким і плавним – навіть без підключення до живлення – дозволяючи користувачам безперешкодно створювати ескізи та редагувати в різних режимах, із тихою системою охолодження та надійною автономністю, що підтримує творчість будь-де.



Ноутбук оснащений двома портами USB-C Thunderbolt 4, одним портом USB-A 3.2 Gen 2, портом HDMI 2.1 FRL та комбінованим аудіороз’ємом для підключення периферійних пристроїв, що розширює креативні можливості. Усе це – в корпусі вагою 1,29 кг і товщиною 15,29 мм у найтоншій частині, що майстерно поєднує потужність, енергоефективність і творчу свободу в одному пристрої.



Yoga Pro 7a (15”) Copilot+ PC забезпечує плавну продуктивність для інтенсивної креативної багатозадачної роботи завдяки процесорам серії AMD Ryzen AI Max+, які мають уніфіковану архітектуру пам’яті, що дозволяє CPU і GPU повною мірою використовувати до 128 ГБ оперативної пам'яті для виконання більш важких творчих завдань із підтримкою AI. Потенціал продуктивності ще більше розширюється завдяки комплектним Yoga Pen Gen 2 і Force Pad, який водночас слугує поверхнею для малювання безпосередньо на пристрої. Побудований на технології Wacom, Force Pad підтримує точне створення ескізів, анотацій і редагування дизайнів безпосередньо на панелі, автоматично вимикаючи введення за допомогою тачпада під час використання стилуса, щоб запобігти ненавмисним жестам.



15,3-дюймовий 2.5K PureSight Pro OLED-дисплей оживляє ці роботи, забезпечуючи чіткі деталі, насичені кольори та плавну частоту кадрів, що покращує як творчі проєкти, так і ігровий процес. Ефект занурення додатково посилюють чотири динаміки з сертифікацією Dolby Atmos, а чотири мікрофони з 3D-шумозаглушенням і вбудованим Voice ID забезпечують чітке, сфокусоване та контрольоване звучання під час дзвінків.



Технологія терморегуляції Lenovo X Power оснащена оновленими тепловими трубками та подвійними вентиляторами, які забезпечують охолодження пристрою, витримуючи навантаження до 95 Вт TDP для ресурсомісткого рендерингу та інших значних процесорних навантажень, зберігаючи рівень шуму на рівні до 22 дБ. Lenovo Power Engine пропонує єдиний центр керування з трьома режимами, які змінюють принцип розподілу системних ресурсів. Режим Extreme Power Boost забезпечує максимальну продуктивність, Adaptive Performance – збалансований профіль між продуктивністю та автономністю, а Extreme Low Power призначений для ситуацій, коли час просто насолоджуватися. Підтримка периферії реалізована завдяки парі повнофункціональних портів USB-C, розташованих поруч, що відповідають вимогам будь-якого креативного завдання.



Idea Tab Pro Gen 2 очолює універсальну серію планшетів Idea від Lenovo як новітній преміальний помічник у навчанні для студентів, які потребують розширених можливостей і більш інтелектуального навчального досвіду. Як перший планшет із підтримкою Lenovo Qira, що з’явиться пізніше у 2026 році, він поєднує інтелект на основі AI з потужною продуктивністю в одному цільово створеному пристрої.



В основі — інтегрований AI-орієнтований навчальний процес, що працює на базі Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform і посилений AI-рішеннями Lenovo, перетворюючи навчання на безперервний, інтуїтивний процес.



Розумне читання: завдяки Smarter Reader – інтелектуальному застосунку для створення нотаток – та Lenovo Tab Pen Plus студенти можуть виділяти ключовий зміст для генерації підсумків і пояснень для швидшого розуміння матеріалу. Позначені фрагменти автоматично зберігаються в Lenovo Notepad, де вбудовані Lenovo AI Notes додатково структурують ключові моменти та підтримують безперервне продовження письма без переривань.



Моментальна фіксація: транскрипція лекцій та розмов у режимі реального часу гарантує, що ключові ідеї ніколи не будуть втрачені й завжди залишатимуться доступними для перегляду.



Навчання без перерв: натисніть спеціальну клавішу Smart Key на 2-в-1 клавіатурному комплекті, щоб активувати Lenovo Smart AI Input, що дозволяє швидко генерувати текст і здійснювати переклад за допомогою запитів природною мовою.



Створений для адаптації до будь-якого режиму використання, Idea Tab Pro Gen 2 допомагає студентам залишатися продуктивними, залученими та організованими протягом усього дня.



Інтелектуальні можливості для навчання доповнює 13” 3.5K PureSight Pro дисплей із підтримкою Dolby Vision для яскравої та чіткої картинки, а також система з чотирьох динаміків JBL, налаштованих із Dolby Atmos, що забезпечує ефект повного занурення у звук. Для більшого комфорту під час тривалого читання також доступна версія з матовим дисплеєм із технологією антивідблиску та стабільною контрастністю.



Завдяки тонкому профілю 6,20 мм, вазі менш як 600 г і акумулятору місткістю 10200 мА·год із підтримкою швидкого заряджання 45 Вт, планшет зручно брати із собою, тримати в руках і використовувати будь-де. Пристрій доступний у трьох свіжих кольорах: Luna Grey, Cloud Grey та Jelly Mint.



IdeaPad Slim 5i Ultra (14”) створений для тих, хто вимагає одночасно високої продуктивності та портативності. Поєднуючи продуктивність процесорів Intel Core Ultra з тонким, ультралегким повністю металевим корпусом, IdeaPad Slim 5i Ultra розроблений для щоденної продуктивної роботи – незалежно від того, де саме вона відбувається.



Доступний із преміальним дисплеєм WUXGA OLED або WQXGA IPS LCD 120 Гц, IdeaPad Slim 5i Ultra забезпечує чітке та насичене зображення протягом усього дня. Акумулятор місткістю 65 Вт·год забезпечує до 20 годин відтворення відео, а технологія Rapid Charge Boost допомагає мінімізувати час простою. Підключіть пристрій до живлення на 15 хвилин – і отримайте до 2 годин роботи. Швидке бездротове з’єднання та три порти USB-C дозволяють підключати аксесуари й одразу розпочинати роботу, а співвідношення сторін 16:10 забезпечує більше вертикального простору на екрані для читання та створення контенту.



З ультратонким профілем від 11,9 мм у найтоншій частині та вагою від 1,15 кг IdeaPad Slim 5i Ultra створений для життя в русі. Його алюмінієвий корпус, виготовлений методом прецизійного фрезерування, підвищує міцність без додавання зайвої ваги. Вбудоване AI-прискорення допомагає оптимізувати ефективність і адаптуватися до різних типів навантаження, тоді як інтегровані функції Copilot+ сприяють швидшому створенню, узагальненню та організації інформації.



Серед додаткових можливостей – Full HD IR-камера з розширеним розпізнаванням обличчя для швидкого та захищеного входу в систему, що дозволяє користувачам одразу переходити до роботи. Інтегрована шторка приватності камери фізично закриває об’єктив для миттєвої візуальної конфіденційності без шкоди для функціональності, коли потрібно знову увімкнути камеру.



Портативний монітор Lenovo L16 дозволяє користувачам отримати більший і якісніший візуальний досвід, де б вони не знаходилися. Він підходить для розширення робочого простору, творчості, розваг, навчання або багатозадачності в дорозі. Легкий, ультратонкий дизайн і широкі можливості регулювання кута огляду від 0 до 90 градусів 16” 16:10 FHD IPS-дисплея дозволяють зручно помістити його в сумку та легко встановити й використовувати (яскравість 300 ніт) у найрізноманітніших сценаріях.



Два порти USB-C з підтримкою передачі живлення до 65 Вт дозволяють заряджати ноутбук через монітор, звільняючи порти основного пристрою для підключення іншої периферії.



Legion Tab (8,8”) – це ігровий планшет професійного рівня для геймерів, яким потрібен максимально потужний пристрій для запуску найвимогливіших мобільних ігор. 8.8” 3K дисплей має частоту оновлення 165 Гц і типову яскравість до 600 ніт, що забезпечує чітку видимість навіть під час гри на відкритому повітрі. Планшет працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform і оснащений до 16 ГБ оперативної пам’яті 10667 Мбіт/с, що поєднує продуктивність із високою енергоефективністю, максимально використовуючи можливості акумулятора місткістю 9000 мА·год, а також має до 512 ГБ вбудованої пам’яті для зберігання більшої кількості ігор. Ця продуктивність залишається стабільною завдяки оновленій системі охолодження Legion Coldfront Vapor із підвищенням ефективності розсіювання тепла до 32% порівняно з попереднім поколінням Legion Tab.



Legion Tab (8,8”) також оснащений програмними рішеннями Lenovo AI Engine+, які використовують AI для покращення аудіо – підсилюючи критично важливі ігрові звуки – а також забезпечують AI-шумозаглушення для чіткішого голосового спілкування під час інтенсивних ігрових моментів. Lenovo AI Engine+ також підвищує чутливість сенсорного керування на основі аналізу ігрової сцени за допомогою AI.



Планшет Legion Tab (8,8”) є легким і портативним – вагою 360 г – і оснащений парою портів USB-C, що підтримують одночасне заряджання та підключення периферії. Доступний у кольорах Eclipse Black, Glacier White та Surge.



Legion 7a (15”) – це перший ігровий ноутбук Lenovo Legion з уніфікованою архітектурою пам’яті, що забезпечує безкомпромісну потужність і продуктивність, зберігаючи ефективність під час роботи без підключення до живлення. Завдяки інтегрованим графічним ядрам Radeon у складі процесорів серії AMD Ryzen AI Max+ він забезпечує плавний, динамічний ігровий процес і багатозадачність без потреби в дискретній відеокарті. Legion 7a поєднує продуктивність елітного рівня з ультратонким алюмінієвим корпусом у кольорі Nebula вагою 1,65 кг, що робить його надзвичайно портативним як для роботи, так і для ігор поза межами доступу до розетки.



15,3-дюймовий дисплей PureSight OLED забезпечує насичений контраст, глибокі кольори та плавність руху в кожному кадрі. Як і в інших пристроях Lenovo Legion, Lenovo AI Engine+ додатково оптимізує продуктивність, тепловідвід та енергоефективність у реальному часі для максимізації продуктивності та автономності.



IdeaPad Slim 3i (17”) – тонкий і легкий ноутбук зі швидким процесором Intel Core для навчання, стримінгу та багатозадачності в дорозі, оснащений великим 17-дюймовим FHD-дисплеєм, динаміками Dolby Audio та акумулятором із тривалим часом роботи та підтримкою Rapid Charge Boost.



Орієнтовна доступність і ціни в регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA)



Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”) буде доступний у березні 2026 року з орієнтовною початковою ціною €1799.

Yoga Pro 7a (15”) буде доступний у червні 2026 року з орієнтовною початковою ціною €2499.

Yoga Slim 7i Aura Edition буде доступний у березні 2026 року з орієнтовною початковою ціною €1149.

Idea Tab Pro Gen 2 буде доступний у березні 2026 року з орієнтовною початковою ціною €549.

IdeaPad Slim 5i Ultra (14”) буде доступний у червні 2026 року з орієнтовною початковою ціною €899.

IdeaPad Slim 3i (17”) буде доступний у червні 2026 року з орієнтовною початковою ціною €799.

Lenovo L16 Mobile Monitor буде доступний у серпні 2026 року з орієнтовною початковою ціною €199.

Legion Tab (8.8”) буде доступний у квітні 2026 року з орієнтовною початковою ціною €999.

Legion 7a (15”) буде доступний у червні 2026 року з орієнтовною початковою ціною €2000.

