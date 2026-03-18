Японія передає Україні 5,4 тис компʼютерів для 382 фахових коледжів і шкіл

18 марта 2026 г., 10:25

Міністерство освіти і науки України повідомило, що 382 фахові коледжі та школи України отримають сучасне комп’ютерне та мультимедійне обладнання в межах Програми екстреного відновлення, яку реалізують Уряд України та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA).



Зокрема, передбачено постачання понад 7 000 одиниць комп’ютерної техніки, а саме:

3920 персональних комп’ютерів (десктопів);

1747 інтерактивних панелей;

1422 ноутбуки для забезпечення дистанційної роботи педагогів на прифронтових територіях.

«Професійна та фахова передвища освіта напряму пов’язана з потребами економіки і відновлення країни. Саме тут готують фахівців, які потрібні ринку праці вже зараз, тому інвестиції в цей сектор мають прикладний результат. У межах співпраці з міжнародними партнерами коледжі отримують обладнання, яке дає змогу працювати з сучасними технологіями, оновлювати підходи до навчання і посилювати практичну підготовку студентів. У підсумку йдеться про більш прикладне навчання, яке відповідає запитам економіки», - зазначив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.



«Інвестиції в людей є центральним елементом підтримки України з боку JICA. Фахові коледжі надають молодим українцям навички, які сприяють відновленню та майбутньому зростанню, роблячи їх незамінними партнерами у відбудові країни. JICA залишається відданою підтримці України через зміцнення її освітнього сектору - фундаменту інновацій, можливостей та стійкого розвитку», - зазначив Осаму Хатторі, головний представник офісу JICA в Україні.



Проект «Невідкладне покращення обладнання для надання освітніх послуг» реалізується Міністерством освіти і науки України в межах грантових угод між урядом України та JICA. Це один із найбільших проектів підтримки освітньої системи України від Японії, мета якого поліпшення практичного навчання, доступу студентів до інновацій і підвищення якості освіти в умовах воєнного стану.



Проект також є частиною «Коаліції девайсів» - міжнародної ініціативи із забезпечення українських закладів освіти сучасною цифровою технікою.

