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Провайдер магістральних рішень для Інтернету Cogent припиняє роботу з Росією

6 марта 2022 г., 10:51
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Cogent Communications, провайдер рішень для магістральних інтернет-провайдерів, який обслуговує приблизно 25% усього глобального веб-трафіку, почав розривати зв’язки з російським бізнесом у відповідь на вторгнення країни в Україну.

Компанія повідомила The Washington Post, що робить це, щоб запобігти тому, щоб Кремль використовував свою мережу для здійснення кібератак і поширення дезінформації про вийну.

«Це просто для того, щоб не дати російському уряду можливість мати ще один інструмент у своїх військових скринях», — сказав виданню генеральний директор Cogent Дейв Шеффер, додавши, що «це було важке рішення». У заяві для ZDNet компанія заявила, що також дотримується санкцій Європейського Союзу проти Russia Today і Sputnik.

Очікується, що цей крок порушить та сповільнить інтернет-з’єднання. Серед російських клієнтів Cogent – ​​державний оператор зв’язку «Ростелеком», один з найбільших інтернет-провайдерів країни, а також оператори бездротового зв’язку «Мєгафон» та «Вимпелком».

Деякі експерти побоюються, що цей крок також завадить росіянам отримати доступ до інформації, яка надходить не з Кремля. Але ж куди важливіше, скоротити їх можливости використовувати інтернет для загарбницьких дій.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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