Iнфраструктура та національна транспорта мережа Укртелеком станом на 5 березня працюють

6 марта 2022 г., 13:04

0

Tweet

Станом на 5 березня критична інфраструктура та національна транспорта мережа Укртелекому працюють.



У Чернігівській, Сумській та Херсонській областях послуги тимчасово не надаються через пошкодження інфраструктури під час бойових дій.



Збільшується ємність зовнішніх каналів, що призвело до зростання швидкості підключення приватних абонентів у низці областей України, де її раніше було обмежено на користь сервісів ЗСУ, державних та соціальних об’єктів.



Вночі відбулося аварійне відключення магістрального вузла зв’язку в Дніпропетровській області. Аварійна бригада у супроводі бійців ЗСУ за 1,5 години відновила роботу вузла.



Через пошкодження інфраструктури деякий час була відсутня можливість надання послуг у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській та Тернопільській областях. Ремонтні бригади Укртелекому зробили все можливе й якнайшвидше відновили послуг у цих областях.



Кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють, залишилася на рівні 70%.



Працівники компанії роблять все можливе для оперативного усунення пошкоджень.



Тримаємося разом!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0

Tweet