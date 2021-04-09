Производитель смартфонов Nokia становится еще и оператором мобильной сети

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Финский производитель смартфонов HMD Global расширяет предложение мобильных услуг и становится оператором мобильной виртуальной сети (MVNO).
HMD Mobile призвана обеспечить простоту и прозрачность на фрагментированном рынке, сочетая ценность ежемесячной подписки с гибкостью тарификации абонентской платы.
«Мы прислушиваемся к нашим пользователям, как они реагируют на покупки в Интернете, и решили сделать еще один шаг вперед. Результатом стала наша собственная независимая служба мобильной связи, которая гарантирует прозрачность, гибкость и конкурентоспособные тарифы. Запуск HMD Mobile - заметная веха на нашем пути», заявил Флориан Сейче (Florian Seiche), генеральный директор HMD Global.
Используя партнерство с ведущими игроками в отрасли, HMD Mobile предложит, по ее заявлению, надежное, быстрое и безопасное сетевое соединение. Например, в Великобритании услуга будет запущена в сети EE, предлагая высокую скорость сети и лучшее географическое покрытие по всей стране.
Приложение HMD Mobile предоставит клиентам простую систему управления:
• Отслеживание использования данных
• Доступ к службе поддержки клиентов.
• Планирование управления / обновлений
• Ежемесячные платежи
HMD Mobile начнет свое развитие с Великобритании, где будет запущена в конце апреля 2021 года. Пакеты начинаются с 6,50 фунтов стерлингов в месяц за неограниченные звонки и СМС в рамках Великобритании/ЕС, а также 1 ГБ данных.
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