Производитель смартфонов Nokia становится еще и оператором мобильной сети

9 апреля 2021 г., 16:50

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Финский производитель смартфонов HMD Global расширяет предложение мобильных услуг и становится оператором мобильной виртуальной сети (MVNO).



HMD Mobile призвана обеспечить простоту и прозрачность на фрагментированном рынке, сочетая ценность ежемесячной подписки с гибкостью тарификации абонентской платы.



«Мы прислушиваемся к нашим пользователям, как они реагируют на покупки в Интернете, и решили сделать еще один шаг вперед. Результатом стала наша собственная независимая служба мобильной связи, которая гарантирует прозрачность, гибкость и конкурентоспособные тарифы. Запуск HMD Mobile - заметная веха на нашем пути», заявил Флориан Сейче (Florian Seiche), генеральный директор HMD Global.



Используя партнерство с ведущими игроками в отрасли, HMD Mobile предложит, по ее заявлению, надежное, быстрое и безопасное сетевое соединение. Например, в Великобритании услуга будет запущена в сети EE, предлагая высокую скорость сети и лучшее географическое покрытие по всей стране.



Приложение HMD Mobile предоставит клиентам простую систему управления:

• Отслеживание использования данных

• Доступ к службе поддержки клиентов.

• Планирование управления / обновлений

• Ежемесячные платежи



HMD Mobile начнет свое развитие с Великобритании, где будет запущена в конце апреля 2021 года. Пакеты начинаются с 6,50 фунтов стерлингов в месяц за неограниченные звонки и СМС в рамках Великобритании/ЕС, а также 1 ГБ данных.

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