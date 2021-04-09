Чтобы охладить серверы, Microsoft погружает их в кипящую жидкость

9 апреля 2021 г., 17:15

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Для того, чтобы удовлетворить потребность в более быстрых процессорах для таких приложений как ИИ, индустрия в последнее десятилетие обратилась к архитектурам, потребляющим больше электроэнергии. Мощность CPU уже превысила 300 Вт на чип, а GPU — 700 Вт. Воздушного охлаждения становится недостаточно для предотвращения поломки чипов от перегрева.

Участники индустрии криптовалют первыми на практике применили жидкостное иммерсионное охлаждение оборудования, которые регистрируют транзакции с цифровой валютой. Но среди облачных провайдеров пионером в использовании двухфазного иммерсионного охлаждения стала компания Microsoft.

Решение, созданное совместно с фирмой Wiwynn, уже работает в ЦОД Microsoft в Куинси. Стальной резервуар (иммерсионный танк) на восточном берегу реки Колумбия заполнен разработанной 3M специальной жидкостью, с точкой кипения на 90 градусов ниже, чем у воды. Она также является эффективным изолятором, благодаря чему серверы могут работать, будучи полностью погруженными в жидкость.

Пар от кипящей жидкости, контактирует с охлаждаемым конденсатором в крышке резервуара, превращается в жидкость и возвращается обратно на погружённые серверы, образуя замкнутый контур охлаждения.

Исследование Microsoft показало, что двухфазное иммерсионное охлаждение снижает энергопотребление любого сервера на 5–15%. Переход на него обеспечивает повышенную гибкость управления облачными ресурсами, например, за счёт перенаправления внезапных всплесков вычислительной нагрузки ЦОД на безопасно разогнанные серверы в резервуарах.

Этот проект жидкостного охлаждения похож на другую исследовательскую программу Microsoft, Project Natick, в рамках которой исследуется потенциал подводных датацентров, заполненных сухим азотом и охлаждаемых прокачиванием морской воды по системе трубопроводов внутри герметичной оболочки ЦОД.



Отсутствие влажности и коррозионного воздействия кислорода снижает частоту отказов серверов, размещённых на морском дне, в восемь раз. Если серверы в иммерсионном танке покажут такое же снижение частоты отказов, это сократит потребность в обслуживании и позволит развертывать их в удалённых, труднодоступных местах.

На данный момент Microsoft располагает всего одним резервуаром, выполняющий штатные рабочие нагрузки в гипермасштабируемом центре обработки данных. В течение следующих нескольких месяцев компания проведет с ним серию тестов, чтобы доказать жизнеспособность данной технологии.

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