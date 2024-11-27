Продажі підрозділу інфраструктурних рішень Dell зріс на 34% до 11,37 млрд дол.

27 ноября 2024 г., 15:02

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Агентство Reuters повідомило, що Dell спрогнозувала прибуток у четвертому кварталі нижче очікувань Уолл-стріт, що обумовлено слабким попитом на традиційні ПК і конкуренцією з боку інших виробників серверів, що призвело до падіння акцій компанії більш ніж на 10% на торгах.

Незважаючи на бурхливий попит на оптимізовані для штучного інтелекту сервери компанії, які використовуються для обробки великих робочих навантажень штучного інтелекту, сегмент ПК Dell бореться з жорсткою конкуренцією з боку конкурентів і слабкими споживчими витратами в умовах нестабільної економіки.

Корпоративні клієнти уважно стежать за своїми витратами на ПК та ІТ в короткостроковій перспективі, заявили керівники Dell під час телефонної конференції після звітності, додавши, що споживчий бізнес компанії виявився слабшим, ніж очікувалося.

Dell прогнозує дохід у четвертому кварталі в розмірі від 24 до 25 мільярдів доларів. Середня оцінка аналітиків становить 25,57 мільярда доларів.

«Весь ринок ПК перебуває в перехідному періоді і рухається до функціональності штучного інтелекту на пристроях, яка все ще не зовсім визначена і, як очікується, закріпиться у 2025 році», - зазначив Гаджо Севілла (Gadjo Sevilla), старший аналітик з питань штучного інтелекту і технологій в Emarketer.

Дохід групи клієнтських рішень Dell, яка займається виробництвом ПК, склав 12,13 мільярда доларів, що нижче очікуваних аналітиками 12,43 мільярда доларів.

Конкурент HP також надав слабкий прогноз прибутку в першому кварталі, в той час як рітейлер електроніки Best Buy скоротив свої річні прогнози на тлі слабкого попиту на споживчу електроніку.

Інвестори також пильно стежать за витратами Dell після того, як у травні компанія заявила, що вищі витрати на створення серверів з високим рівнем штучного інтелекту та конкурентні ціни негативно позначаться на її прибутках.

«Інтерес до нашого портфоліо знаходиться на рекордно високому рівні, що обумовлено рекордним попитом на замовлення серверів АІ в третьому кварталі, який склав 3,6 мільярда доларів, і портфелем замовлень, який виріс більш ніж на 50%», - заявив у вівторок операційний директор Dell Джефф Кларк (Jeff Clarke).

Виторг підрозділу інфраструктурних рішень компанії, який займається серверами для АІ, зріс на 34% до 11,37 мільярда доларів і перевершив прогнози.

В цілому за третій квартал Dell повідомила про дохід в розмірі 24,37 мільярда доларів, не дотягнувши до прогнозу в 24,67 мільярда доларів.

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