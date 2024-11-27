Главная » Новости HPE вдосконалює хмару GreenLake 27 ноября 2024 г., 13:35 0

Tweet Компанія Hewlett Packard Enterprise оголосила про ключові удосконалення в хмарі HPE GreenLake, які спрощують управління складними, гетерогенними гібридними ІТ-середовищами та дають змогу клієнтам підвищити гнучкість та інноваційність.



Програмне забезпечення HPE VM Essentials (VME) - це уніфікований досвід управління віртуальними машинами, який надає клієнтам вибір і гнучкість в управлінні віртуалізованими робочими навантаженнями в гібридних середовищах. Нове рішення спрощує управління завдяки інтеграції наявних віртуалізованих робочих навантажень із новим гіпервізором HPE VME. HPE VM Essentials підтримує провідні протоколи зберігання, розподілене розміщення робочих навантажень, високу доступність, живу міграцію та інтегрований захист даних. Модернізація за допомогою хмари HPE GreenLake і HPE VM Essentials дасть змогу підприємствам заощадити TCO до 5 разів.



Нове об'єктне сховище HPE Alletra Storage MP X10000 забезпечує виняткову продуктивність і широкі можливості масштабування, даючи змогу підприємствам швидше зберігати та отримувати дані. Модель X10000 розрахована на масштабування в ексабайтах і забезпечує до 6 разів вищу продуктивність порівняно з конкурентами. Диференційована багатопротокольна (MP) дезагрегована архітектура HPE для блокових, файлових і об'єктних сховищ спрощує управління парком даних у гібридних середовищах і дає змогу замовникам економити до 40%.



HPE представить функцію управління без підключення для своєї приватної хмари та блокового сховища, що дасть змогу використовувати хмару в місцях, де немає підключення до Інтернету. Кваліфіковані партнери також зможуть постачати суверенні приватні хмарні рішення на базі HPE GreenLake.



HPE Private Cloud AI, розроблене спільно з NVIDIA, розширює партнерську екосистему і підтримувані сценарії використання. HPE додала шість нових партнерів у програму Unleash AI, щоб прискорити вихід на ринок за допомогою рішень для спеціалізованих випадків використання AI. Крім того, компанія Deloitte розширила свою співпрацю з HPE і буде впроваджувати свої рішення в області AI, такі як C-Suite AI, за допомогою HPE Private Cloud AI.



«Сьогодні ми з гордістю оголошуємо про найповніший на сьогодні портфель рішень HPE GreenLake. Завдяки цим новим пропозиціям хмара HPE GreenLake являє собою перспективну хмарну операційну модель для віртуалізованих, хмарних нативних і AI робочих навантажень».



«Щоб повністю реалізувати потенціал гібридної хмари та штучного інтелекту, підприємствам потрібен підхід hybrid-by-design», - каже Фідельма Руссо (Fidelma Russo), виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер Hybrid Cloud і технічний директор HPE. Сьогодні ми з гордістю оголошуємо про найповніше на сьогодні портфоліо HPE GreenLake. Завдяки цим новим пропозиціям хмара HPE GreenLake забезпечує перспективну хмарну операційну модель для віртуалізованих, нативних хмарних і штучних робочих навантажень».



Нещодавнє придбання Morpheus Data дає змогу хмарі HPE GreenLake ще більше уніфікувати та спростити ІТ-операції для клієнтів. HPE VM Essentials - це перший крок до використання Morpheus у всьому портфоліо HPE. Клієнти можуть керувати наявними віртуалізованими робочими навантаженнями або переходити на гіпервізор HPE VME, отримуючи при цьому простий досвід використання віртуальних машин в обох стеках.



HPE VM Essentials знижує витрати клієнтів завдяки економічній ціні за сокет і вбудованій підтримці виявлення віртуальних машин і надання послуг VM-as-a-service.



Програмне забезпечення може інтегрувати наявні кластери гіпервізорів замовників, забезпечуючи управління та надання робочих навантажень ВМ і віртуальних машин на базі ядра (KVM) за допомогою одного простого інтерфейсу, а також базове перетворення образів ВМ у HPE VM Essentials.



HPE VM Essentials буде доступний у вигляді окремого програмного забезпечення та інтегрований у рішення HPE Private Cloud. Замовники також можуть перейти на повну версію Morpheus PlatformOps, щоб додати широкі можливості управління гібридною хмарою, контролю та управління витратами.



HPE VM Essentials підтримується глобальною мережею підтримки HPE та екосистемою незалежних постачальників програмного забезпечення. Компанії Cohesity, лідер у сфері захисту даних на основі штучного інтелекту, і Commvault, лідер у сфері рішень для забезпечення кіберстійкості та захисту даних у гібридній хмарі, мають намір підтримувати HPE VM Essentials, надаючи послуги резервного копіювання та відновлення віртуальних машин.



«HPE VM Essentials являє собою реальну альтернативу статус-кво. Завдяки підтримці наявного гіпервізора та гнучкому шляху для майбутніх робочих навантажень ми можемо модернізувати наш бізнес для підвищення операційної та ресурсної ефективності», - Кріс Маккен (Chris Macken), віцепрезидент з ІТ-операцій та безпеки, Cambrian Credit Union.



Нове об'єктне сховище HPE Alletra Storage MP X10000 розроблено для масштабування в екзабайт і оптимізовано для того, щоб підприємства могли швидше зберігати та витягувати об'єктні дані. Виняткова продуктивність X10000 ідеально підходить для високошвидкісних озер даних і сучасного захисту даних. З цією новою пропозицією HPE ще більше спрощує управління сховищем за допомогою єдиної дезагрегованої архітектури для блочного, файлового та об'єктного сховища та інтуїтивно зрозумілого хмарного управління хмарою HPE GreenLake.



Швидке об'єктне сховище All-flash використовує дезагреговану архітектуру MP-сховища HPE, яка дає змогу підприємствам незалежно масштабувати місткість і продуктивність. X10000 включає новий спрощений брендинг HPE разом з HPE Alletra Storage MP B10000, раніше HPE GreenLake для блочного сховища.



X10000 забезпечує величезну пропускну здатність відновлення, що дає змогу швидше відновлювати дані для швидкого резервного копіювання та відновлення критично важливих застосунків. Інтерфейс об'єктного сховища, сумісний з S3, і дедуплікація підтримують скорочення даних до 20 разів і оптимізують інтеграцію з будь-яким рішенням для резервного копіювання. X10000 сертифікований для резервного копіювання провідними в галузі постачальниками, включно з Commvault і Veeam, і проходить перевірку іншими провідними постачальниками.



HPE співпрацює з NVIDIA, щоб забезпечити прямий шлях даних для передавання даних із прямим доступом до пам'яті (DMA) між пам'яттю графічного процесора, системною пам'яттю та X10000, що має вирішальне значення для застосунків AI. Цей прямий шлях ще більше збільшить пропускну здатність системи, скоротить затримку і поліпшить використання графічного процесора.



З прискоренням інновацій у сфері AI дані стали ще більш важливими для національної безпеки та економічної конкурентоспроможності. Багато країн, міст, організацій охорони здоров'я, постачальники інфраструктури та дослідницькі лабораторії хочуть використовувати хмарну модель роботи без розкриття конфіденційних даних або IP у відкритих мережах. HPE розв'язує ці проблеми за допомогою нових HPE Private Cloud Enterprise Disconnected і HPE Alletra Storage MP Disconnected. Ці рішення для ізольованої приватної хмари та блочного зберігання даних забезпечують хмарний досвід з відключеним управлінням.



Авторизовані партнери HPE Partner Ready Vantage зможуть надавати послуги суверенної приватної хмари на базі HPE GreenLake. Починаючи з Європи, партнери можуть створювати можливості суверенної хмари, що відповідають місцевим, регіональним і галузевим нормам. Ці партнери можуть отримати компетенцію HPE Sovereignty, яка підтверджує досвід використання хмари HPE GreenLake для надання безпечних приватних хмар у розміщеному середовищі або у власних центрах обробки даних клієнтів.



AI - це складне гібридне робоче навантаження, яке підприємствам складно і дорого розгортати та масштабувати. У вересні HPE анонсувала програму Unleash AI, спрямовану на прискорення часу окупності для корпоративних клієнтів за допомогою перевірених рішень для HPE Private Cloud AI. HPE додала шість нових партнерів до Unleash AI: Codeium, Contextual.AI, Dataiku, IronYun, Securiti та Writer. Ці партнери нададуть різноманітні цінні варіанти використання, включно з розробкою програмного забезпечення на базі AI, розширеною генерацією доповненої інформації (RAG), інтелектуальною відеоаналітикою та рішеннями для створення безпечних і надійних систем GenAI.



HPE VM Essentials як автономне програмне забезпечення, як очікується, стане загальнодоступним у грудні та буде сертифіковано для роботи з останніми HPE ProLiant Compute і HPE Alletra Storage. Очікується, що HPE VM Essentials з HPE Private Cloud Business Edition стане загальнодоступним навесні 2025 року.



HPE Alletra Storage MP X10000 стане загальнодоступним у грудні 2024 року. Планується, що X10000 з прямим доступом до пам'яті для прискореної обчислювальної інфраструктури NVIDIA стане загальнодоступним влітку 2025 року.



HPE Private Cloud Enterprise Disconnected разом із підтримуваними партнерами суверенними хмарними сервісами стане загальнодоступним навесні 2025 року. Очікується, що HPE Alletra Storage MP Disconnected стане загальнодоступним у першій половині 2025 року. Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора 0

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