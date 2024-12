Главная » Статьи HPE Reconnect 2024 Ukraine - надихаючи партнерів на інновації Автор – Тимур Ягофаров , 13 декабря +11

голос Tweet Конференція для партнерів і кінцевих замовників, організована київським офісом Нewlett Packard Enterprise operated by Sophela, зібрала велику аудиторію учасників, які познайомилися як з рішеннями виробника, так і з проєктами їх впровадження в нашій країні. У своєму вітальному слові Андрій Піщиков, керівник київського офісу НРЕ operated by Sophela, нагадав, що попередній аналогічний захід відбувся в Україні чотири роки тому. І ця обставина надає ще більшої ваги нинішній конференції. Під час підготовки її програми організатори націлювалися не тільки на те, щоб поділитися новинками та показати перспективи розвитку тих напрямів, у яких працює виробник, а й забезпечити творчу атмосферу. Щоб учасники могли надихнутися на створення рішень, які дадуть змогу допомогти країні в нинішні непрості часи, зробити її більш інноваційною та технологічною. “Також дуже важливий напрямок цьогорічної конференції - це рішення від партнерів. Партнери - це найважливіша частина нашої екосистеми. І наші українські партнери мають, власне IP, мають досвід роботи в реаліях сьогодення, мають досвід роботи з локальними замовниками”, зазначив Андрій Піщиков. Продовжив програму заходу виступ Володимира Савяка, регіонального менеджера HPE за напрямом HPC&AI. Він нагадав, що у компанії накопичено величезний досвід у напрямку високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту. Досить згадати про появу в 2011 році в складі тоді ще компанії HP рішень Autonomy. А за період з 2013 року, коли HPE було виділено в окрему структуру, досить згадати такі знакові поглинання, як SGI і Cray. З їхньою допомогою виробник зайняв міцні позиції в сегменті HPC&AI, особливо в сегменті платформ середнього і високого рівнів. Андрій Піщиков: "Партнери - це найважливіша частина нашої екосистеми" Володимир Савяк навів приклади проєктів HPE зі створення суперкомп'ютерів, серед яких відзначив найпродуктивніший у Європі - LUMI. Ця платформа посідає восьме місце в глобальному рейтингу TOP500 з продуктивністю 380 Petaflop/s. Як зазначив Володимир Сав'як, принциповою відмінністю HPE в даному сегменті є націленість компанії на створення інфраструктур, які включають і програмні компоненти, що дає змогу ефективно створювати й обслуговувати додатки. Загалом лінійка рішень HPE для високопродуктивних обчислень охоплює і програмне забезпечення, і системи збереження, і інфраструктури дата-центрів, і мережі. А за необхідності HPE може надати ресурси своєї хмари, до складу якої входить кілька тисяч GPU. Володимир Сав'як зі своїм докладом підключився до західу з Варшави

Якщо ж замовник планує створити свою власну платформу для роботи з технологією штучного інтелекту, виробник пропонує високорівневі сервери Cray EX. Вони дають змогу в межах однієї стійки розмістити від 50 до 256 двопроцесорних серверів із водяним охолодженням. Для організації обчислень у пам'яті слугують платформи сімейства Superdome Flex з великим об'ємом ОЗП. Серія Cray XD 2000 націлена на прискорення виконання завдань з використанням ресурсів CPU. Доповідь Костянтина Григорцова, старшого технічного консультанта з київського офісу НРЕ operated by Sophela, була присвячена прискоренню генеративного AI за допомогою технологій HPE. Технологія штучного інтелекту впевнено входить у реалії сучасного бізнесу. У сфері фінансів AI-додатки допомагають виявляти шахрайства, в охороні здоров'я покращують аналіз даних клінічних досліджень, у роздробі - формувати персоналізовані покупки тощо. Минуло лише кілька років з виходу на масовий ринок сервісу ChatGPT, де були наочно продемонстровані можливості генеративного AI, як нинішній рік уже оголошено роком виробничого впровадження AI. Але не все так просто з AI-додатками, як того хотілося б. Наразі тільки один із 10 пілотних проєктів доходить до етапу виробничої експлуатації. Костянтин Григорцов розповів про підходи HPE щодо прискорення генеративного AI за допомогою технологій компанії

Серед причин невдач, перш за все, відзначають недостатню швидкість розгортання. Її знижує, наприклад, велика кількість варіантів моделей, які постійно вдосконалюються. Ситуацію також погіршує наявність широкого спектра складно інтегрованих інструментів. А після інтеграції ще й необхідно домогтися коректної роботи застосунку, який має забезпечувати релевантні результати. І якщо раніше вважалося цілком прийнятним, якщо термін реалізації подібних проектів не перевищував три роки, то сьогодні потрібна набагато більша оперативність. Ще одна важлива проблема AI-розробок - захист даних. Річ у тім, що для коректної роботи AI-проекту, модель якого було натреновано на деякому обсязі інформації, потрібно забезпечити його доступ до корпоративних даних. Але при цьому виникає проблема порушення їхньої приватності, якщо розробкою займаються співробітники підрядника. А якщо такого доступу не буде надано, AI-проект може видавати нерелевантні результати. Василь Візгін про переваги новітньої концепції систем зберегання даних НРЕ

Виходом у ситуації, що склалася, має стати пропоноване HPE спільно з NVIDIA комплексне рішення NVIDIA Artificial Intelligence Computing by HPE, що працює через HPE Private Cloud AI. Цей набір інструментів дає змогу створити повний інструментальний стек для роботи з генеративним AI, причому робити це швидко й ефективно. Про те, що це дійсно так, можна судити з наведеної у виступі статистики. Так, на розгортання платформи потрібно не більше 8 годин, а розпочинати її продуктивну експлуатацію можна вже через день. При цьому потрібні мінімальні зусилля для початкового налаштування, що називається «в три кліка». А про високу ефективність рішення свідчить той факт, що воно вдвічі підвищує продуктивність AI-розробників, і при цьому сукупна вартість володіння на 63% менша, ніж у публічної хмари. Василь Візгін, продуктовий менеджер рішень HPE Storage, розповів про НРЕ Alletra Storage MP – новітню концепцію систем збереження даних. Свій виступ він почав з розповіді про уніфіковану консоль управління системами зберігання Data Services Cloud Console. Вона дає змогу взаємодіяти як з блоковими, так і з файловими СГД. При цьому підтримується функціональність зі створення політик, яка доступна головному адміністратору. Важливою перевагою такої консолі є простота розгортання з її допомогою нових сервісів. Такі завдання виконуються з використанням AI, який аналізує наявні в ІТ-інфраструктурі ресурси та пропонує оптимальний варіант розподілу простору для зберігання даних. Крім того, ця консоль виконує аналіз роботи наявних сервісів, виявляючи зміни характеру робочих навантажень. Світлана Степанова: "Сервіс Complete Care розширився новим модулем, який називається ITOps і побудований на базі продукту OpsRamp, лідера в автоматизації виконання операційних задач в ІТ-інфраструктурі."

Далі Василь Візгін зупинився на НРЕ Alletra Storage MP - платформі зберігання, яка завдяки своїй модульній структурі забезпечує гнучку побудову різноманітних конфігурацій з їх масштабуванням у широких межах. Будівельними цеглинками тут є обчислювальні контролери в шасі, полиці розширення та комутатори. Варто також відзначити високу надійність подібних систем зберігання, що забезпечується завдяки тому, що всі контролери бачать усі дискові полиці. Тому вихід з ладу навіть, скажімо, трьох контролерів з чотирьох, не порушить працездатність рішення. Про покращення ефективності бізнес-процесів за допомогою розширених та професійних сервісів НРЕ розповіла Світлана Степанова, архітектор сервісних рішень НРЕ. Вона зауважила, що до необхідності оперувати, виконувати щоденні операційні задачі в складному сучасному ІТ-середовищі, сервіс Complete Care розширився новим модулем, який називається ITOps. Він побудований на базі продукту OpsRamp, який є лідером в автоматизації виконання операційних задач в ІТ-інфраструктурі. В своєму виступі вона вибрала лише декілька елементів ITOps, щоб показати, як він допомагає вирішити задачі в сучасних складних динамічних середовищах. Як зазначила виступаюча, одна з найпривабливіших функцій ITOps – це можливість побудувати приладову панель, яка концентрується не навколо окремих елементів, а дає можливість побачити в цілому IT-інфраструктуру з точки зору основного додатка, основних бізнес-навантажень. В'ячеслав Самойленко: "З моменту інтеграції Aruba в HPE, обсяг продажів цього напряму збільшився з 900 млн дол. до 8 млрд дол."

Також ця приладова панель дозволяє консолідовано бачити найбільш важливі показники, які пов'язані з роботою основного навантаження, а не просто сигнали нижнього рівня, які треба ще зібрати і після їхнього аналізу прийняти рішення. І якщо дійсно є якісь відхилення, така консолідована приладова панель дозволяє швидко побачити, в якому місці концентруються збої та оперативно приймати рішення, тим самим суттєво знижуючи час на діагностику і на відновлення роботи сервісу. Саме сервісу, а не окремих компонент. В'ячеслав Самойленко, менеджер напряму HPE Aruba Networking, познайомив з концепцією захищених мереж з інтегрованим AI. Насамперед він зазначив, що за час, що минув з моменту інтеграції Aruba в HPE, обсяг продажів цього напряму збільшився з 900 млн дол. до 8 млрд дол., що наочно свідчить про його успішність. При цьому розширився і спектр випущених рішень. Наразі він охоплює систему управління Aruba Central, обладнання Wi-Fi, комутатори, платформи для розгортання приватних мереж 5G, хмарні сервіси безпеки Security Service Edge і ще безліч цікавих рішень. І по кожній з цих лінійок було дано детальний огляд нововведень, що з'явилися в них. Олександр Волощук розповів, як платформа управління Aruba Central викрристовується для організації інтернет-доступу в школах Києва Серед найцікавіших варто відзначити появу комерційних пристроїв Wi-Fi 7 з підтримкою технології Multilink Operation. Вона дає змогу об'єднати в один логічний канал два радіомодулі 5 і 6 ГГц. Це може бути корисно для реалізації функції відмовостійкості, коли з появою на одній з опорних підвищеного рівня перешкод робота триває з використанням другої опорної. Крім того, така функціональність дає можливість нарощувати пропускну здатність, об'єднуючи ресурси каналів на обох опорних. Блок виступів партнерів про проекти впровадження рішень HPE відкрила презентація Олександра Волощука, директора компанії «Київтелесервіс». По суті, цей виступ став продовженням попереднього, оскільки був присвячений впровадженню мережевої платформи управління Aruba Central для організації інтернет-доступу в школах Києва. У рамках цього проєкту підключено 75 навчальних закладів, де налічується понад 10 тис. школярів. Для цього встановлено понад 3,5 тис. точок доступу, включно з понад 600 в укриттях. Віддаленим обслуговуванням і управлінням такою великою інфраструктурою займається команда з 20 співробітників. Олег Петров розповів про аналітичну платформу ULA, яка вдосконалюється вже протягом 8 років Олег Петров, Lead Product Manager ULA з компанії Lantec, поділився досвідом використання платформи HPE для завдань AI/ML. Він повідомив, що розроблена компанією аналітична платформа ULA вдосконалюється вже протягом 8 років. На перших етапах її створення велася робота над завданням розпізнавання неструктурованих даних. І на сьогодні повністю готовий блок по роботі з відеоматеріалами в будь-яких форматах. Але найцікавіше, що створений у рамках проєкту блок розпізнавання аудіо-матеріалів дає змогу розпізнавати не тільки українську мову, а й може бути навчений розумінню професійного сленгу. Наразі триває робота над розумінням тексту. А в перспективі буде реалізовано розпізнавання голосу. Євген Манжулянов: "Платформа Dataslab Enterprise Data Hub забезпечує використання широкого спектра аналітичних сервісів, а також вирізняється гнучкістю та масштабованістю"

З презентацією «Enterprise DataHub та еволюція платформ даних на практиці» виступив Євген Манжулянов, СЕО компанії AM-BITS. Він повідомив, що з самого моменту її заснування в 2016 році вона спеціалізується на завданнях аналізу Big Data. У результаті було створено інтегровану платформу Dataslab Enterprise Data Hub, яка забезпечує використання широкого спектра аналітичних сервісів, а також вирізняється гнучкістю та масштабованістю. Костянтин Дронь презентував деталі одного з проєктів оперативного перенесення ІТ-інфраструктури замовника на закордонний майданчик А завершив програму виступ Костянтина Дроня, pre-sale engineer з компанії Netwave. Він розповів про реалізацію проєкту з оперативного перенесення ІТ-інфраструктури однієї з великих українських фін-установ на закордонний майданчик. Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора +11

голос Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Ефективна розвідка зовнішніх кіберзагроз • [4 декабря] – Євген Куліков

– Сервери HPE 11-ого покоління отримали процесори AMD EPYC Gen5 • [6 ноября] – Тимур Ягофаров

– BIT&BIS-2024: осіння зустріч ІТ-експертів • [18 октября] – Тимур Ягофаров

– Енергонезалежність бізнесу - актуальність сьогодення • [1 октября] – Тимур Ягофаров

– ASUS представила ноутбуки на процесорах AMD Ryzen AI 9 HX 370 • [6 сентября] – Тимур Ягофаров