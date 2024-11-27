Нові інструменти Viber для власників малого бізнесу в Україні спростять взаємодію з клієнтами

27 ноября 2024 г., 16:02

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Rakuten Viber оголошує про запуск в Україні нових безплатних функцій для малого бізнесу. Тепер українські підприємці можуть безплатно створювати та керувати бізнес-профілем своєї компанії. Це дозволить взаємодіяти з клієнтами безпосередньо у найпопулярнішому в Україні месенджері.

Раніше ці функції стали доступні в Греції та на Філіппінах, що призвело до збільшення кількості бізнес-акаунтів на 65% з початку 2024 року. Тепер Rakuten Viber пропонує бізнес-акаунти для малих підприємств і в Україні.

Відкритий бізнес-профіль. Бізнеси можуть створювати свою сторінку з деталями та корисною інформацією, включаючи назву, логотип, категорію бізнесу, опис, графік роботи, посилання на вебсайт і контакти. Нові бізнес-профілі будуть доступні в пошуку Viber. Розпочати особистий чат із бізнесом або підписатись на оновлення від бізнесу користувачі можуть прямо з профілю організації.

Каталог товарів. Власники бізнесу можуть публікувати до 50 своїх продуктів або послуг у Viber. Опис продуктів і послуг включатиме назви, ціни, зображення та додатковий текст. Власники бізнес-акаунтів можуть ділитися окремими товарами в чаті та пропонувати знижки, а клієнти – дізнаватися деталі щодо конкретного товару, надіславши питання в чат з продавцем.

Видимість на платформі. Власники бізнесів можуть залучати нових клієнтів, зʼявляючись у результатах пошуку у Viber за назвою, описом бізнесу, адресою чи категорією. Всі власники бізнес-акаунтів мають спеціальні позначки – так вони краще помітні в загальному списку чатів.

QR-коди та посилання. Кожен бізнес-акаунт має профіль, видимий в інтернеті, в тому числі поза межами Viber. Щоби просувати свій бізнес, власники можуть ділитися посиланням на профіль і QR-кодом з ним у Viber та поза застосунком – у соцмережах, медіа чи просто в точці продажів.

Інструменти для промо. Бізнеси можуть безкоштовно запускати акції та спеціальні пропозиції, а також анонсувати нові товари чи послуги для користувачів, які підписалися на їхній бізнес-акаунт.

Розширені функції для чатів. Бізнеси можуть взаємодіяти з клієнтами, використовуючи автоматичні відповіді. Якщо функцію ввімкнено, бізнес-профіль відповідає на повідомлення від контактів і клієнтів – надсилає вітальні повідомлення та автоматичні відповіді в неробочі години.

Бізнес-статистика. Власники бізнес-профілів можуть відстежувати охоплення, кількість підписників і середній час відповіді в чатах. Це дозволить покращувати клієнтський досвід і приймати зважені рішення, які допомагатимуть збільшувати продажі.

Як свідчать опитування, 90% споживачів витрачають більше коштів на бренди, які надають персоналізовані пропозиції відповідно до їхніх побажань. Крім того, 88% клієнтів скоріше повернуться до компанії з хорошим сервісом.

Бізнес-акаунти стають доступними користувачам Viber з версіями 24.0.1 на iOS та 24.0.2 на Android. Найближчим часом будуть запропоновані спеціальні тарифні плани для додаткових функцій.

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