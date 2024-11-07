Пристрої Acer з імерсивною 3D-візуалізацією підвищують зацікавленість учнів на уроках

7 ноября 2024 г., 14:35

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У сучасному технологічному світі традиційний підхід до навчання може призводити до зменшення зацікавленості учнів. Щоб запобігти цьому, надзвичайно важливо надати школярам доступ до комплексного та зрозумілого навчання, а також ліквідувати нестачу цифрових навичок. Інакше у майбутньому це може призвести до нерівномірного економічного розвитку окремих територій та різного рівня освіченості учнів за гендерною ознакою.



Навчальний заклад Bishop's Grammar School у місті Острава – це єпископальна школа, заснована на початку 90-х. Її місія – надавати освіту учням, що сприятиме розкриттю їхніх талантів та навичок. Намагаючись знайти нові шляхи підвищення зацікавленості учнів в історичних і наукових дисциплінах за допомогою мобільного рішення, заклад вирішив обрати пристрої Acer з підтримкою 3D-технологій: ноутбуки Predator Helios 300 SpatialLabs надають інтуїтивно зрозумілі можливості взаємодії та дарують захопливі враження завдяки вдосконаленим оптичним, екранним та рендеринговим рішенням без використання 3D-окулярів.



Рішення SpatialLabs Stereoscopic 3D доступні на різних пристроях Acer. Вони надають користувачам такі функції: відстеження руху очей, стереоскопічний 3D-дисплей, рендеринг в режимі реального часу, технології AI, найновіші версії програм побудови тіней та драйверів. Без використання 3D-окулярів учні та вчителі можуть втілити власні ідеї в життя, розробляючи безпосередньо на пристрої презентації, що одразу заволодіють увагою аудиторії.



Крім того, освітяни навчального закладу Bishop's Grammar School планують використовувати цю технологію, щоб підвищити зацікавленість учнів у різноманітних предметах, а в цьому їм допомагатиме режим 3D-демонстрації, що дає змогу надзвичайно реалістично відображати контент. Вони також підкреслюють перевагу використання цієї технології у навчанні просторовій уяві, що покращує освітній процес і надає можливість опанувати нові навички.



Дисплеї лінійки Acer SpatialLabs View оснащено технологію створення стереоскопічних 3D-зображень з ефектом занурення, а ноутбук Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition комплектується програмами на базі штучного інтелекту, які дають змогу переглядати 3D-зображення та створювати відповідний контент без окулярів, відкриваючи таким чином цілий всесвіт можливостей для професіоналів. Ноутбук Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition, оснащений процесором 13-го покоління Intel Core i7 та графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4050, вирізняється винятковою швидкодією та продуктивністю, що робить його ідеальним пристроєм для якісного рендерингу 3D-зображень і виконання кількох завдань одночасно.

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