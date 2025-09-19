Майже 2000 фахівців з кібербезпеки підвищили кваліфікацію в тренінговому центрі Держспецзв’язку

19 сентября 2025 г., 15:35

Тренінговий кіберцентр Державного центру кіберзахисту (ДЦКЗ) Держспецзв’язку є важливим осередком підвищення кваліфікації для захисників українського кіберпростору. З 2022 року там було проведено 229 тренінгів для близько 2000 фахівців із сектору безпеки й оборони, органів державної влади та об’єктів критичної інфраструктури.

Навчальні програми центру охоплюють актуальні виклики сьогодення та спрямовані на відпрацювання практичних навичок. Наразі центр надає курси за чотирма основними напрямами: реагування на інциденти кібербезпеки (відпрацювання дій у кризових ситуаціях на сучасному віртуальному кіберполігоні); кібербезпека промислових систем керування (захист об'єктів критичної інфраструктури, таких як енергетичні та виробничі підприємства); оцінка стану захищеності (навчання методів виявлення та усунення вразливостей в інформаційних системах); штучний інтелект у кібербезпеці (вивчення як інструментів захисту на основі AI, так і методів протидії новим загрозам, пов'язаних зі штучним інтелектом).

Навчання проводиться офлайн у малих групах, що дозволяє приділити максимум уваги кожному учаснику. Для відпрацювання практичних навичок центр використовує передове обладнання, зокрема апаратно-програмний комплекс CyberBit Cyber Range; комплекс від компанії SEL, що моделює енергетичну інфраструктуру; промисловий стенд на базі компонентів Siemens, інтегрований компанією S-Engineering.

Одним із найбільш пріоритетних є курс із кібербезпеки промислових систем. Його унікальність полягає в тому, що він поєднує пояснення вимог провідних міжнародних стандартів та українського законодавства у сфері кіберзахисту з практичним відпрацюванням вправ на навчальних стендах.

Лише цього року за напрямом «Кібербезпека промислових систем керування» було проведено 13 тренінгів для 74 фахівців із 20 організацій, переважно з енергетичного сектору. Курс розрахований на дві ключові аудиторії: ІТ-фахівців, яким необхідно розібратися в специфіці промислових систем, та інженерів, які потребують додаткових знань у сфері ІТ та кібербезпеки.

