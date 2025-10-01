Стартувала програма "Розвивайте кар'єру із Google Cloud" з індивідуальними консультаціями для новачків в ІТ

1 октября 2025 г., 16:25

Google оголошує про початок реєстрації на новий потік безкоштовної навчальної програми “Розвивайте кар’єру із Google Cloud”.



Навчання проходитиме з 29 вересня по 30 листопада 2025 року наживо в режимі онлайн. Крім того, учасники матимуть доступ до всіх матеріалів, а також записів вебінарів протягом всього періоду, що дозволяє обрати зручний темп та час навчання.



Google Україна реалізує навчальну програму за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта.



Програма буде особливо корисною для початківців у IT, які хочуть розпочати свою кар’єру; розробників з середнім досвідом у програмуванні, які цікавляться використанням хмарних технологій; досвідчених розробників, які хочуть здобути актуальні навички роботи із Google Cloud та пройти сертифікацію.



Усі учасники програми отримають:



60 днів безкоштовного доступу до навчальної платформи Google Cloud Skills Boost.



Воркшопи від експертів Google Cloud та лідерів української ІТ-індустрії.



Брендовані нагороди від Google за здобуті бейджі навичок.



Безкоштовні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud (навіть, якщо ви отримували його раніше).



Під час програми учасники, які тільки починають свій карʼєрний шлях в IT, зможуть отримати персоналізовану підтримку від експертів по роботі із Google Cloud. У межах індивідуальних консультацій учасники зможуть отримати відповіді на свої питання та практичні поради щодо початку кар’єри у сфері IT, а також дізнатися більше про роботу з хмарними технологіями. Щоб записатися на консультацію, необхідно зареєструватися на програму “Розвивайте кар’єру із Google Cloud” та подати заявку на участь у сесіях. Детальна інформація про консультації надійде у листі після реєстрації. Усього буде відібрано 100 учасників програми, які отримають індивідуальні консультації.



Реєстрація на програму “Розвивайте карʼєру із Google Cloud” відкривається 29 вересня і триватиме до середини листопада. Після завершення реєстрації учасники отримають електронного листа з інструкцією щодо подальших дій, разом з інформацією про вебінари з експертами з хмарних технологій.

