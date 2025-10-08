 
`

Трест, который лопнул

Google пропонує українським студентам безоплатний преміум-доступ до Gemini AI

8 октября 2025 г., 16:35
Google пропонує українським студентам безоплатний преміум-доступ до потужностей AI-інструментів

Студенти вищих навчальних закладів (віком від 18 років) в Україні мають можливість безплатно оформити 12-місячний пробний період використання плану Google AI Pro. Це набір потужних AI-інструментів, створений, щоб допомогти вчитися, досліджувати та творити на новому рівні. Скористатися пропозицією і дізнатися більше деталей можна за посиланням. Пропозиція актуальна до 9 грудня включно.

До плану Google AI Pro входить: розширений доступ до Gemini 2.5 Pro (швидка допомога з домашніми завданнями, письмовими роботами та запитаннями завдяки необмеженому чату та можливості завантажувати зображення); глибоке дослідження Deep Research (економте час на рефератах та курсових, створюйте індивідуальні дослідницькі звіти, що надають поглиблену інформацію із сотень вебсайтів); NotebookLM (помічник, що допомагає організовувати конспекти та ідеї, тепер з уп'ятеро більшою кількістю аудіо- та відеооглядів); Veo 3 (перетворює текст або фотографію на 8-секундне відео зі звуком).

Також Google AI Pro включає вищі ліміти для Jules, асинхронного AI-агента для програмування, та 2 ТБ сховища для зберігання конспектів, проєктів, фотографій та документів у Google Фото, Диску та Gmail.

Крім того, Google запрошує українських студентів на безплатний онлайн-вебінар – «Gemini Академія для Студентів», який відбудеться онлайн 21 жовтня о 17:00. Це практичний посібник про те, як штучний інтелект перетворює навчання. Захід проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації України. Для реєстрації перейдіть за посиланням, заповніть реєстраційну форму та чекайте на лист-підтвердження.

