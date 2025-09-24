Мінцифра відкрила набір на стажування у сфері державних цифрових сервісів 

24 сентября 2025 г., 12:55

Мріяли долучитися до цифрових змін у країні? Мінцифра разом із ПРООН в Україні та за підтримки Швеції відкриває набір на стажування для студенток і випускниць, які хочуть отримати реальний досвід у створенні державних цифрових сервісів.

Що дає стажування?

Учасниці зможуть зануритися в роботу центральних органів влади та побачити, як на практиці формується державна політика. Стажування дасть можливість отримати практичний досвід у розробці, впровадженні та підтримці цифрових послуг. Також воно сприятиме розвитку жіночого лідерства та розширенню представництва жінок у сфері цифровізації.

Для кого?

Студентки 5-6 курсу або випускниці 2023-2025 років.

Готові працювати офлайн у Києві неповний робочий день.

Володіють українською, а також англійською на рівні B2.

Який формат?

Стажування триватиме з листопада 2025 до лютого 2026 року. Формат – переважно офлайн у Києві, із завантаженням від 20 годин на тиждень.

Долучитися можна до команд Мінцифри, Дії або Фонду розвитку інновацій. Для учасниць відкриті два напрями:

технічний – програмування, UI/UX дизайн, тестування, розробка послуг;

– програмування, UI/UX дизайн, тестування, розробка послуг; нетехнічний – проєктний менеджмент, бізнес-аналітика, дослідження, робота з грантами та організація заходів, підготовка звітів та аналітики.

Протягом стажування учасниці щотижня братимуть участь в онлайн-вебінарах і дискусіях про цифрову трансформацію. А на початку та в кінці програми у Києві відбудуться одноденні тренінги з розвитку лідерства та навичок публічних виступів.

Стажистки отримуватимуть щомісячну оплату за виконання свого плану роботи. Після завершення програми – сертифікат, який підтвердить набуті знання й досвід.

Як долучитися до програми?

Заповніть онлайн-форму та додайте мотиваційний лист. Дочекайтесь результатів попереднього відбору від комісії Мінцифри та ПРООН. Пройдіть коротку онлайн-співбесіду українською та англійською мовами. Отримайте запрошення на стажування на свою електронну пошту.

Подавайте заявку до 7 жовтня 2025 року включно за посиланням.

Програма стажування впроваджується Міністерством цифрової трансформації України в межах «Проєкту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансової підтримки Швеції.

