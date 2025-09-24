Мінцифра відкрила набір на стажування у сфері державних цифрових сервісів 

|0
Мріяли долучитися до цифрових змін у країні? Мінцифра разом із ПРООН в Україні та за підтримки Швеції відкриває набір на стажування для студенток і випускниць, які хочуть отримати реальний досвід у створенні державних цифрових сервісів.
Що дає стажування?
Учасниці зможуть зануритися в роботу центральних органів влади та побачити, як на практиці формується державна політика. Стажування дасть можливість отримати практичний досвід у розробці, впровадженні та підтримці цифрових послуг. Також воно сприятиме розвитку жіночого лідерства та розширенню представництва жінок у сфері цифровізації.
Для кого?
- Студентки 5-6 курсу або випускниці 2023-2025 років.
- Готові працювати офлайн у Києві неповний робочий день.
- Володіють українською, а також англійською на рівні B2.
Який формат?
Стажування триватиме з листопада 2025 до лютого 2026 року. Формат – переважно офлайн у Києві, із завантаженням від 20 годин на тиждень.
Долучитися можна до команд Мінцифри, Дії або Фонду розвитку інновацій. Для учасниць відкриті два напрями:
- технічний – програмування, UI/UX дизайн, тестування, розробка послуг;
- нетехнічний – проєктний менеджмент, бізнес-аналітика, дослідження, робота з грантами та організація заходів, підготовка звітів та аналітики.
Протягом стажування учасниці щотижня братимуть участь в онлайн-вебінарах і дискусіях про цифрову трансформацію. А на початку та в кінці програми у Києві відбудуться одноденні тренінги з розвитку лідерства та навичок публічних виступів.
Стажистки отримуватимуть щомісячну оплату за виконання свого плану роботи. Після завершення програми – сертифікат, який підтвердить набуті знання й досвід.
Як долучитися до програми?
- Заповніть онлайн-форму та додайте мотиваційний лист.
- Дочекайтесь результатів попереднього відбору від комісії Мінцифри та ПРООН.
- Пройдіть коротку онлайн-співбесіду українською та англійською мовами.
- Отримайте запрошення на стажування на свою електронну пошту.
Подавайте заявку до 7 жовтня 2025 року включно за посиланням.
Програма стажування впроваджується Міністерством цифрової трансформації України в межах «Проєкту підтримки Дія», що Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні реалізує за фінансової підтримки Швеції.
