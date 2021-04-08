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Приложение «Локатор» от Apple даст возможность находить потерянные устройства других производителей

8 апреля 2021 г., 14:05
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Приложение «Локатор» от Apple даст возможность находить потерянные устройства других производителей

Компания Apple представила обновлённое приложение «Локатор», которое теперь благодаря сети из сотен миллионов устройств Apple, позволит определять местонахождение продуктов сторонних производителей. Программа доступа к функции «Сеть Локатора» для аксессуаров открывает другим вендорам возможность создавать устройства совместимые с приложением. Уже в ближайшее время появятся новые модели от Belkin (наушники), Chipolo (брелки-трекеры) и VanMoof (электровелосипеды), совместимые с «Локатор».

С новыми возможностями пользователи смогут быстрее найти припаркованный велосипед, наушники в спортзале, оставленный где-то рюкзак и другие вещи. Скоро появятся в продаже продукты и аксессуары с поддержкой приложения «Локатор» и от других производителей.

Программа доступа к функции «Сеть Локатора» для аксессуаров является частью Made for iPhone (MFi). При этом сторонние устройства должны отвечать таким же строгим требованиям к защите конфиденциальности, что и гаджеты Apple. Одобренные продукты можно будет добавить в приложении на новую вкладку «Вещи». В магазине они будут отмечены значком Works with Apple Find My (работает с «Локатор» от Apple), чтобы покупатели сразу видели, что модель поддерживается «Локатором» и ее местоположение можно определять с помощью глобальной сети устройств.

Чуть позже Apple планирует опубликовать предварительный вариант спецификации для производителей наборов микросхем. Получив доступ к этому документу, сторонние разработчики смогут использовать преимущества технологии сверхширокополосной связи в устройствах, оснащённых чипом U1. Это позволит определять местоположение находящихся рядом вещей ещё точнее.

С помощью приложения «Локатор» на iPhone, iPad, iPod touch и Mac легко определить местоположение своих устройств Apple, а также узнавать, где находятся друзья и родные. При этом личные данные всегда надёжно защищены. Если пользователь потеряет устройство Apple, «Локатор» поможет найти его на карте, удалённо включить на нём звуковой сигнал, перевести его в режим пропажи для немедленной блокировки или вывести на экран блокировки сообщение и номер телефона для связи. А если есть риск того, что устройство попало в чужие руки, можно удалённо стереть с него всю информацию.

Теперь сеть «Локатора» сможет помочь найти устройство, даже если оно не подключается к интернету. Она состоит из сотен миллионов устройств Apple, которые используют технологию беспроводной связи Bluetooth для поиска потерянных устройств и вещей, находящихся поблизости. Информация о примерном местонахождении потерянного устройства передаётся владельцу. Передача этих сведений происходит анонимно, и все они подвергаются сквозному шифрованию – поэтому никто, включая компанию Apple и сторонних производителей, не сможет просмотреть информацию об устройстве или его местонахождении.

Приложение «Локатор» от Apple даст возможность находить потерянные устройства других производителей

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