Приложение «Локатор» от Apple даст возможность находить потерянные устройства других производителей

8 апреля 2021 г., 14:05

0

Tweet

Компания Apple представила обновлённое приложение «Локатор», которое теперь благодаря сети из сотен миллионов устройств Apple, позволит определять местонахождение продуктов сторонних производителей. Программа доступа к функции «Сеть Локатора» для аксессуаров открывает другим вендорам возможность создавать устройства совместимые с приложением. Уже в ближайшее время появятся новые модели от Belkin (наушники), Chipolo (брелки-трекеры) и VanMoof (электровелосипеды), совместимые с «Локатор».

С новыми возможностями пользователи смогут быстрее найти припаркованный велосипед, наушники в спортзале, оставленный где-то рюкзак и другие вещи. Скоро появятся в продаже продукты и аксессуары с поддержкой приложения «Локатор» и от других производителей.

Программа доступа к функции «Сеть Локатора» для аксессуаров является частью Made for iPhone (MFi). При этом сторонние устройства должны отвечать таким же строгим требованиям к защите конфиденциальности, что и гаджеты Apple. Одобренные продукты можно будет добавить в приложении на новую вкладку «Вещи». В магазине они будут отмечены значком Works with Apple Find My (работает с «Локатор» от Apple), чтобы покупатели сразу видели, что модель поддерживается «Локатором» и ее местоположение можно определять с помощью глобальной сети устройств.

Чуть позже Apple планирует опубликовать предварительный вариант спецификации для производителей наборов микросхем. Получив доступ к этому документу, сторонние разработчики смогут использовать преимущества технологии сверхширокополосной связи в устройствах, оснащённых чипом U1. Это позволит определять местоположение находящихся рядом вещей ещё точнее.

С помощью приложения «Локатор» на iPhone, iPad, iPod touch и Mac легко определить местоположение своих устройств Apple, а также узнавать, где находятся друзья и родные. При этом личные данные всегда надёжно защищены. Если пользователь потеряет устройство Apple, «Локатор» поможет найти его на карте, удалённо включить на нём звуковой сигнал, перевести его в режим пропажи для немедленной блокировки или вывести на экран блокировки сообщение и номер телефона для связи. А если есть риск того, что устройство попало в чужие руки, можно удалённо стереть с него всю информацию.

Теперь сеть «Локатора» сможет помочь найти устройство, даже если оно не подключается к интернету. Она состоит из сотен миллионов устройств Apple, которые используют технологию беспроводной связи Bluetooth для поиска потерянных устройств и вещей, находящихся поблизости. Информация о примерном местонахождении потерянного устройства передаётся владельцу. Передача этих сведений происходит анонимно, и все они подвергаются сквозному шифрованию – поэтому никто, включая компанию Apple и сторонних производителей, не сможет просмотреть информацию об устройстве или его местонахождении.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!