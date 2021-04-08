Конференция разработчиков Google I/O 2021 пройдет с 18 по 20 мая

8 апреля 2021 г., 12:35

Вчера на веб-сайте ежегодной конференции разработчиков Google появилась серия головоломок, в результате решения которых можно было узнать дату проведения Google I/O 2021.



Ресурс 9to5Google потратил время, чтобы решить все 10 головоломок на сайте (и даже опубликовал скриншоты решений). В результате стало ясно, что мероприятие будет проводиться с 18 по 20 мая в виртуальном режиме. Сообщается, что мероприятие будет бесплатным для всех.



Правда, чуть позже в Твиттере с точной датой конференции опубликовал пост глава Google Сундар Пичай (Sundar Pichai).



Регистрация на Google I/O 2021 уже открыта и позволяет записаться на отдельные семинары, а также сессии Q/Aс сотрудниками компании.



Также стоит отметить, что обычно Google использует конференцию для анонса новых решений. В этом году вполне вероятно, что на Google I/O 2021 будет анонсирована публичная бета Android 12, обновления Chrome и Chrome OS. Вполне возможно, что нас ожидают новинки серии Nest и других аппаратных платформ компании.

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