Тонше за MacBook Air - HP представила OmniBook Ultra 14 із рекордною потужністю АІ 85 TOPS

На виставці CES 2026 компанія HP Inc. оголосила про масштабне оновлення свого споживчого портфоліо, представивши нові лінійки ноутбуків OmniBook, моноблоків OmniStudio та оновлених Chromebook.



Старший віцепрезидент компанії Семюел Чанг (Samuel Chang) зазначив, що сучасні споживачі використовують свої ПК для найрізноманітніших завдань - від навчання вдень до фрілансу чи геймінгу ввечері, тому нові пристрої спроєктовані так, щоб витримувати найбільш вимогливі навантаження.



Ключовим елементом презентації став ноутбук OmniBook Ultra 14, який компанія називає найтоншим у світі споживчим лептопом із найвищою продуктивністю АІ. Пристрій став на 52% легшим за попереднє покоління та на 5% тоншим за MacBook Air 13 2025 року випуску. Користувачі можуть обрати версію з ексклюзивним процесором Snapdragon X2 Elite, що забезпечує потужність 85 TOPS, або варіант із чіпом Intel Core Ultra нового покоління.



Для професіоналів та творців контенту, які працюють удома, HP представила моноблок OmniStudio X 27. Це перший у світі комп’ютер формату «все в одному» з технологією Neo:LED та подвійним 100-відсотковим охопленням кольорової гами. Пристрій працює на базі процесорів Intel Core Ultra 7 та може бути оснащений дискретною графікою NVIDIA GeForce RTX 5050. Особливістю моделі стала підтримка Thunderbolt Share, що дозволяє легко підключати ноутбук до моноблока, спільно використовувати вебкамеру та керувати обома пристроями за допомогою одного набору клавіатури та миші. Крім того, камера пристрою підтримує функцію Surface View, яка дозволяє автоматично транслювати зображення робочого столу або ескізів під час відеодзвінків.



Компанія також провела повний перезапуск основної лінійки ноутбуків, розділивши її на серії OmniBook 3, 5, 7 та X. Кожна серія орієнтована на певну категорію користувачів: від доступних моделей для повсякденних завдань до преміальних пристроїв для бізнес-лідерів та розробників. Усі нові ПК підтримують функції Copilot+ та оснащені технологіями від партнерів, включаючи Poly Studio для кришталево чистого звуку та Windows Studio Effects для професійних відеодзвінків. Оновлення торкнулися і сегмента Chromebook Plus, де нові моделі з 2К-дисплеями та міцними корпусами отримали розширену інтеграцію з АІ-інструментами Google для підвищення продуктивності в хмарному середовищі.



Разом із апаратним забезпеченням HP представила програмні новинки, такі як хаб Digital Passport та менеджер паролів HP Omni+. Для розваг у систему інтегровано сервіс HP TV+, що пропонує безплатний доступ до стрімінгового контенту безпосередньо з коробки. Нові ноутбуки також отримали функцію контролю постави, яка за допомогою камер та АІ відстежує положення шиї та кут нахилу голови користувача, попереджаючи про необхідність прийняти більш ергономічну позу під час тривалої роботи.

