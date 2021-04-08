IT-Solutions здійснила масштабний ребрендинг 

8 апреля 2021 г., 14:13

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Компанія не просто змінила слоган та айдентику, а переосмислила позицію і підхід до системної інтеграції



IT-Solutions заснована у 2008 році. За цей час компанія встигла вийти за рамки розуміння “класичний інтегратор” і створює умови для безперервності бізнесу за рахунок ІТ-технологій, об’єднуючи експертів заради цифрової трансформації. Сьогодні кількість напрямків IT-Solutions значно виросла, але в фокусі залишаються захист і управління даними.



«Компанія IT-Solutions розпочала свій шлях 13 років тому і завдяки амбіційним цілям, успішним проєктам в команді експертів стала ведучим системним інтегратором, який посідає сходинку в ТОП-5 сегменту. За цей час ми багато зробили для ІТ-трансформації бізнесу в Україні, росли та розвивалися разом з нашими клієнтами, зміцнювали внутрішню експертизу, використовували кращі міжнародні практики, адаптуючи їх до українських реалій. На рахунку IT-Solutions 1000+ проєктів, які ми успішно розвиваємо разом з нашими замовниками. Настав час оновлення нашого зовнішнього вигляду для відповідності внутрішній суті компанії», – повідомила директор з маркетингу та продажів IT-Solutions, Вікторія Чучіна.



У зв’язку з цим компанія повністю поновила айдентику, завдання якої підкреслити прагнення компанії вирішити задачі великого та середнього бізнесу, підвищити його ефективність шляхом впровадження провідних технологій і перевершити очікування замовників. Нове позиціонування відображає слоган компанії: «Shifting innovation» – це інновації, що змінюють бізнес на краще.



«Сьогодні технології розвиваються так швидко, що бізнес за ними не завжди встигає. Але ми сфокусовані на тому, щоб поєднувати експертів, впроваджувати ті проєкти, до яких інші ще не готові. Ми рухаємося самі і рухаємо ринок в бік ефективних ІТ-рішень. Віримо, що наші клієнти оцінять не лише внутрішні зміни, але й зовнішні», – підсумовує Вікторія Чучіна.

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