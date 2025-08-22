Послугу Number sharing для смартгодинників підключило понад 1200 абонентів lifecell

22 августа 2025 г., 12:35

За даними lifecell, цей мобільний оператор залишається єдиним в Україні, який надав абонентам можливість користуватися одним номером і тарифом одночасно на смартфоні та смартгодиннику з підтримкою eSIM.



Лише за перші півтора місяця від запуску до послуги Number Sharing вже підключилось понад 1200 користувачів. Приблизно 80% з них є власниками смартгодинників Apple Watch, однак водночас помітно зростає і частка підключень Samsung Galaxy Watch.



Запуск Number Sharing відбувся майже одночасно з розширенням офіційної лінійки пристроїв Apple в Україні. Якщо раніше технологію підтримували лише моделі Ultra та Ultra 2, то зараз вже доступні годинники Apple Watch Series 10. Це створює основу для подальшого зростання популярності сервісу.



Number Sharing перетворює смартгодинник на повноцінний автономний пристрій зв’язку: абоненти можуть здійснювати дзвінки, надсилати повідомлення, слухати музику, користуватися навігацією, стрімінговими сервісами та мобільним інтернетом навіть без смартфона поруч.

