Google Cloud отримує мега-контракт від Meta на 10 млрд дол.

22 августа 2025 г., 13:35

За повідомленням Reuters, компанія Google уклала шестирічну угоду про надання хмарних послуг з Meta Platformsна суму понад 10 млрд дол.. За даними джерела, знайомого із ситуацією, це друга велика угода для Google після партнерства з OpenAI, що свідчить про зміцнення позицій її хмарного підрозділу в конкуренції з лідерами ринку Amazon Web Services та Microsoft Azure.





За умовами контракту, Meta використовуватиме сервери, сховища, мережі та інші послуги Google Cloud для підтримки своєї масштабної інфраструктури, необхідної для розвитку штучного інтелекту.





Цей крок став частиною агресивної стратегії Meta, спрямованої на інвестиції у AI-технології. Раніше Марк Цукерберг заявляв, що компанія планує витратити сотні мільярдів доларів на будівництво кількох гігантських AI-центрів обробки даних. Щоб фінансувати ці амбіційні проєкти, Meta шукає зовнішніх партнерів і, згідно з нещодавніми документами, планує продати активи центрів обробки даних на суму 2 мільярди доларів.





Аналітики зазначають, що ця угода підкреслює зміну стратегії великих технологічних компаній, які тепер обирають гібридний підхід: поєднання власної інфраструктури з потужностями хмарних провайдерів.





За словами експертів, партнерство з Google дає Meta гнучкість, дозволяючи зосередитися на інноваціях, а не на будівництві інфраструктури. Зі свого боку, для Google Cloud це значне досягнення, що підтверджує її лідерство в наданні хмарних рішень, оптимізованих для AI. Аналітики Bloomberg Intelligence вважають, що ця багаторічна угода також є підтвердженням конкурентних цін Google Cloud у порівнянні з іншими гіперскейлерами.





Також ця угода є частиною ширшої тенденції, коли технологічні гіганти, попри конкуренцію, змушені співпрацювати, щоб задовольнити колосальні потреби в обчислювальних потужностях, необхідних для навчання та розгортання передових AI-моделей.

