lifecell вивів з експлуатації технологію передачі даних SDH

За заявою lifecell, оператор офіційно вивів з експлуатації технологію передачі даних SDH, яка понад 15 років була основою транспортної мережі компанії. Цей крок став логічним етапом технологічної еволюції, який дозволяє компанії перейти до сучасних IP/MPLS та оптичних транспортних технологій, що забезпечують пакетну передачу даних й відповідно забезпечують вищу швидкість і надійність зв’язку для абонентів.



Транспортна мережа компанії на базі SDH (Synchronous Digital Hierarchy) почала будуватися у 2004 році та вже до 2010 року налічувала понад 500 мультиплексорів. Вона використовувалася для передачі трафіку між вузлами мережі, національних і міжнародних з’єднань, і частково навіть для Ethernet. Завдяки їй оператор десятиліттями забезпечував стабільний зв’язок мільйонам абонентів. Проте зі зростанням обсягів інтернет-трафіку та переходом ринку до IP-рішень технологія SDH поступово втратила актуальність. Вона мала обмежену пропускну здатність, ставала неефективною в масштабуванні та потребувала значних ресурсів на підтримку.



Проєкт фінального згортання SDH-мережі з переходом до IP/Ethernet/MPLS/OTN-технологій тривав поетапно від початку 2023 року та успішно завершений. Технічна команда провела масштабні роботи й здійснила повний перехід на IP/MPLS та оптичні транспортні технології, які дали змогу покращити якість зв’язку для абонентів й масштабувати мережу під зростання трафіку.



«Вимкнення SDH – це не лише технічний крок. Це важливий етап у розвитку нашої мережі. Ми звільняємо ресурси для впровадження нових технологій і робимо зв’язок для наших абонентів ще швидшим, надійнішим і гнучкішим. І я вдячний всій нашій технічній команді, а також партнерам, які забезпечили цей перехід без жодних перебоїв у роботі послуг для абонентів», — зазначив Сергій Терещук, технічний директор групи компаній DVL.



Зазначено, відмова від застарілої технології SDH відкриває мережі lifecell можливості для розвитку сучасної транспортної мережі, здатної працювати ефективніше й надійніше навіть у складних умовах.

