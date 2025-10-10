94% мережі lifecell на зв’язку без світла 10 годин

10 октября 2025 г., 17:25

0

Tweet

Унаслідок чергової масованої атаки рф на енергетичні об’єкти України спостерігаються масштабні знеструмлення в низці регіонів — зокрема в Київській, Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Одеській областях, а також частково у Києві.



Відсутність зв’язку в такі моменти — це не просто незручність. Це питання безпеки, можливість бути поруч із рідними, отримати допомогу або дізнатися важливу інформацію.

Саме тому lifecell протягом останнього року системно інвестував в підвищення енергостійкості мережі: встановлював автономні системи живлення, резервні батареї, генератори, системи управління навантаженням. За даними оператора, 94% мережі lifecell здатні підтримувати роботу без електропостачання 10 годин.



Команда lifecell постійно моніторить мережу, поповнює запаси пального та акумуляторів, мобільні бригади працюють цілодобово, щоб оперативно реагувати на всі виклики.

Втім, навіть найкращі резервні системи мають свої ліміти. Після певного часу — залежно від стану батарей, рівня навантаження, температури чи особливостей місцевості — зв’язок може зникати.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet