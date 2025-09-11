У першому півріччі прибутковість lifecell зросла на 30%

11 сентября 2025 г., 15:35

Група компаній DVL (Датагруп- Volia- lifecell) відзначає першу річницю об’єднання. Найбільший внесок у динаміку групи забезпечив мобільний оператор lifecell. У першому півріччі 2025 року прибутковість компанії зросла на 30% порівняно з другим півріччям 2024-го. Це стало результатом зростання доходів від основних послуг, посилення контролю за витратами та успішної кампанії з перенесення номерів (MNP), що тривала з грудня по лютий і принесла понад 200 тис. нових користувачів. Активна база lifecell залишалась стабільною – 9,6 млн, а середній дохід на одного абонента (ARPU) зріс на 11,6% рік до року – до 132,8 грн.

Від початку інтеграції компаній групи маржа EBITDA lifecell збільшилася на 7 п.п. і досягла 58,4% у другому кварталі 2025-го. Це стало можливим завдяки підвищенню продуктивності – об’єднанню інфраструктур компаній групи DVL й оптимізації витрат на їх обслуговування.

Зокрема, 450 базових станцій lifecell було підключено до високошвидкісної оптоволоконної мережі «Датагруп», що забезпечує пропускну здатність до 10 ГБіт/с на станцію, покращує якість зв’язку та збільшує обсяг передачі даних між базовими станціями та ядром мережі. До кінця 2025 року планується підключити загалом 800 станцій.

Компанія також оптимізувала частотний ресурс: у більшості областей смугу для 4G у діапазоні 2100 МГц розширено з 10 до 15 МГц, що підвищило середню швидкість мобільного інтернету приблизно на 30%.

У 2025 році lifecell завершив комплексну модернізацію своєї мережі в Києві: оновлено понад 700 базових станцій, що забезпечило зростання покриття на 23%, підвищення швидкості завантаження даних на 29% і зниження затримки сигналу на 58%. Завдяки цьому понад 1 млн абонентів у столиці отримали швидший і стабільніший зв’язок.

Окремим пріоритетом DVL стала енергонезалежність телекомунікаційної інфраструктури. Група продовжила масштабне будівництво енергоефективної GPON-мережі, розпочате Volia у травні 2024 року. За перший рік існування проєкту доступ до високошвидкісного інтернету отримали понад 346 тис. квартир у різних містах України. До кінця 2025 року планується досягти 60% покриття технологією у містах, де триває модернізація.

Також було значно збільшено інвестиції в стійкість мобільної мережі. Загалом від початку масових відключень електроенергії lifecell закупив 48 тис. літієвих акумуляторів (48V, 100 Ah), з яких понад 43 тис. уже встановлено. Відтак 98% базових станцій lifecell забезпечені джерелами живлення, які здатні підтримувати безперебійну роботу обладнання до 10 годин під час знеструмлень.

У рамках підготовки до відключення 3G і переходу на нові технології lifecell активно впроваджував VoLTE. Протягом року зросла кількість користувачів: нині ця технологія доступна для понад 1,2 млн абонентів.

Стратегічна мета DVL – стати єдиною екосистемою послуг, де клієнт отримує всі комунікаційні сервіси в одному наборі.

