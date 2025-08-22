Парламент підтримав створення Defence City

22 августа 2025 г., 11:45

Парламент підтримав ключові законопроєкти про Defence City – спеціальний правовий режим для підтримки вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу.

Мета спецрежиму – збільшити виробництво сучасної української зброї та військової техніки, розвиток новітніх технологій, залучення інвестицій у галузь і підвищення спроможності Сил оборони.

«Наша ключова мета – повністю забезпечити Сили оборони всім необхідним, розробляти й вдосконалювати власну зброю і техніку та гарантувати безпеку держави в майбутньому завдяки сильній, спроможній армії», – зазначив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Участь у Defence City відкрита для підприємств ОПК, які мають стратегічне значення для обороноздатності держави, відповідають вимогам прозорості та іншим визначеним критеріям, а також не мають зв’язків з державою-агресором.

Основне правило – більша частина доходу підприємства має бути пов’язана саме з оборонним виробництвом: 75% кваліфікованого доходу (50% кваліфікованого доходу для сфери літакобудування).

«Створюємо ще більш сприятливі умови для наших зброярів, де вони можуть масштабуватися, бути захищеними та швидко й ефективно забезпечувати Сили оборони України необхідним озброєнням і військовою технікою», – зазначила заступниця Міністра оборони України Анна Гвоздяр.

Резиденти Defence City отримають низку переваг у вигляді звільнення від податку на прибуток до 2036 року, податку на землю та нерухомість, екологічного податку, спрощення митних процедур під час воєнного стану та протягом року після його завершення, спрощений режим міжнародної передачі оборонної продукції тощо.

