Понад 2 200 шкіл під’єдналися до «Мрії»

13 октября 2025 г., 14:35

Мінцифри оголосило, що до системи «Мрії», що об’єднує школи по всій країні, із початком навчального року приєдналося вже 2 213 шкіл. Для тисяч учбових закладів «Мрія» вже стала ефективним та зручним робочим інструментом.



Щодня учасники й учасниці освітнього процесу активно взаємодіють з екосистемою: учителі виставляють оцінки, діти виконують домашні завдання, батьки дізнаються про динаміку навчання, а «Мрії» допомагає зробити освітній процес сучасним і комфортним.



З моменту запуску цифрової екосистеми:



виставлено понад 8 млн оцінок;

надіслано більш ніж 1,9 млн домашніх завдань;

під’єднано школи з 24 областей України.



Мінцифри також надаємо індивідуальний супровід кожній школі. Завдяки цьому освітяни зможуть вивільнити час від паперової роботи й зосередитися на навчанні дітей.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI