Трест, который лопнул

Понад 2 200 шкіл під’єдналися до «Мрії»

13 октября 2025 г., 14:35

Мінцифри оголосило, що до системи «Мрії», що об’єднує школи по всій країні, із початком навчального року приєдналося вже 2 213 шкіл. Для тисяч учбових закладів «Мрія» вже стала ефективним та зручним робочим інструментом. 

Щодня учасники й учасниці освітнього процесу активно взаємодіють з екосистемою: учителі виставляють оцінки, діти виконують домашні завдання, батьки дізнаються про динаміку навчання, а «Мрії» допомагає зробити освітній процес сучасним і комфортним.

З моменту запуску цифрової екосистеми:

виставлено понад 8 млн оцінок;
надіслано більш ніж 1,9 млн домашніх завдань;
під’єднано школи з 24 областей України.

Мінцифри також надаємо індивідуальний супровід кожній школі. Завдяки цьому освітяни зможуть вивільнити час від паперової роботи й зосередитися на навчанні дітей.

