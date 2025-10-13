Giga Computing демонструє серверні рішення, орієнтовані на AI

13 октября 2025 г., 15:25

Giga Computing, дочірня компанія GIGABYTE, оголосила про свою участь у GITEX Global 2025, де будуть представлені nVent та Iceotope. Як надійний партнер в інфраструктурній екосистемі AIDC, Giga Computing розробляє та постачає високопродуктивні сервери AI. nVent є лідером у сфері рідинного охолодження високої щільності, задньодверних теплообмінників (RDHx), ІТ-серверних стійок та шаф, колекторів та iPDU. Рішення рідинного охолодження Iceotope пропонують підприємствам та постачальникам хмарних послуг унікальне поєднання пікової теплової ефективності та гнучкості розгортання. Співпрацюючи разом, вони підкреслюють спільну екосистему, підтримувану спільним зобов’язанням щодо енергоефективної та стійкої інфраструктури AI.





Участь у GITEX відображає прагнення Giga Computing створити сильну присутність на ринку Близького Сходу — регіону, який переживає швидку цифрову трансформацію та впровадження AI. Як один із провідних світових постачальників AI-серверів, Giga Computing приносить свої комплексні рішення для центрів обробки даних AI на Близький Схід, надаючи підприємствам, гіперскейлерам та новим інноваторам AI масштабовану інфраструктуру, розроблену для передових робочих навантажень.



«Близький Схід вступає в епоху трансформації у розвитку AI, і Giga Computing тут, щоб прискорити це зростання», — сказав Вінсент Ванг (Vincent Wang), віцепрезидент із продажу Giga Computing. «Ми віддані довгостроковим партнерствам у регіоні, надаючи локалізовані рішення та тісно співпрацюючи з технологічними лідерами для просування AI у будь-якому масштабі, від підприємств до фабрик AI».



«У nVent ми даємо можливість дата-центрам розгортати системи GIGABYTE та інші чип-технології у масштабі за допомогою нашої передової інфраструктури живлення та охолодження. Наш глобальний досвід та інноваційні рішення забезпечують стійку основу для AI та обчислень наступного покоління, і ми пишаємося тим, що демонструємо ці можливості разом із лідерами галузі на GITEX», — зазначив Ерік Осборн (Eric Osborn), генеральний директор nVent Data Center Solutions.



«AI підживлює безпрецедентний попит на обчислення високої щільності, роблячи енергоефективність та управління теплом критично важливими. Близький Схід швидко стає глобальним центром AI, що підтримується сміливими інвестиціями в інфраструктуру наступного покоління. Зі зростанням щільності потужності стійок, рідинне охолодження Iceotope дозволяє всьому ІТ-стеку — від серверів та сховища до мереж та блоків живлення — працювати на піковій потужності, навіть у найсуворіших умовах», — підкреслив Іан Фергюсон (Ian Ferguson), директор із продажу в регіоні EMEA компанії Iceotope.





На GITEX Giga Computing представить GIGAPOD, своє флагманське інфраструктурне рішення AI у масштабі стійки, що інтегрує сервери GIGABYTE G4L3 Series DLC з підтримкою графічних процесорів NVIDIA HGX B200/H200. Ця масштабована платформа розроблена для гіпермасштабованих середовищ навчання AI, пропонуючи швидке розгортання та максимальну обчислювальну щільність.



Додаткові основні моменти включають NVIDIA GB300 NVL72: GIGABYTE DLB2-CB1 — це система AI рівня стійки, розроблена для розгортання AI-фабрик.



NVIDIA HGX B200: GIGABYTE G893-SD1-AAX5 — це AI-сервер, створений для високопродуктивних робочих навантажень.



NVIDIA RTX PRO Server: GIGABYTE XL44-SX2-AAS1 інтегрує ConnectX-8 Super NIC Switch для високошвидкісних мереж із графічними процесорами NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition, щоб стати універсальним, готовим до використання на підприємствах сервером AI.



Ці рішення відображають глибоку співпрацю Giga Computing з NVIDIA та її стратегію забезпечення розвитку AI на кожному етапі, від кластерів навчання хмарного масштабу до розгортання корпоративного AI, що робить Giga Computing провідним постачальником інфраструктури для наступного покоління галузей, керованих AI.

