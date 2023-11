Оголошені підсумки освітньої програми «Насіння для майбутнього»

15 ноября 2023 г., 16:35

13 листопада завершилася цьогорічна програма «Насіння для майбутнього» (Seeds for the Future) в Україні, яку щороку організовує компанія «Хуавей Україна» спільно з партнерами. Подія тривала вісім днів і зібрала найкращих українських студентів та випускників ВНЗ, які отримали нові знання та навички від провідних експертів галузі ІКТ, після чого презентували власні командні проєкти. Найкращі команди візьмуть участь у міжнародному конкурсі Tech4Good Startup Sprint, де змагатимуться за грошовий приз у розмірі 100 тис. дол. на реалізацію стартапів для стимулювання сталого розвитку світу.



«Huawei дуже цінує багаторічну дружбу з українськими університетами. Разом ми досягнемо спільної мети — побудови сильної взаємопідключеної України з розвиненим сектором ІКТ. Програма «Насіння для майбутнього» є однією з наших головних інвестицій у наступні покоління. Вона допомагає з’єднати фахівців ІКТ і студентів, чия взаємодія стимулює розвиток різних секторів та сприяє вивченню нових можливостей», — сказав Тоні Цао, заступник директора «Хуавей Україна».



У межах програми «Насіння для майбутнього» всі учасники отримали якісні знання у сфері ІКТ, взяли участь у майстер-класах із лідерства, працевлаштування, підприємництва, сталого розвитку й ознайомилися з галузевими тенденціями у сферах телекомунікацій, цифрової трансформації, штучного інтелекту, енергетики, інновацій тощо. До того ж студенти здобули навички самопрезентації завдяки сучасним технологіям, що допоможе їм поліпшити конкурентоспроможність на ринку для подальшого працевлаштування.



Після завершення навчальної частини від провідних українських і міжнародних експертів галузі ІКТ студенти були поділені на три команди по сім учасників. У фіналі вони презентували свої проєкти майбутніх стартапів, покликаних вирішити важливі соціальні та екологічні проблеми:



1. Дрони для збирання нафти з поверхні води. Учасники першої команди розробили екологічний проєкт, що передбачає застосування дронів для очищення поверхні води від нафти. Це менш витратно, ніж використання човнів, які очищують воду від нафти. До того ж такі дрони можуть покривати більшу площу, що забезпечує ефективніше очищення.



2. Нова система безпеки та діагностики роботи на підприємствах. За прогнозами учасників другої команди, новітня цілісна система застосовуватиме вже наявні дані, які досі збираються й обробляються вручну, що є затратним і малоефективним. Така система розроблятиметься протягом 10 років, проте її окремі елементи патентуватимуться і впроваджуватимуться поступово, що відкриє нові можливості роботи.



3. Робот-помічник для дітей з інвалідністю. Ця роботизована система від третьої команди дозволить стежити за прийманням таблеток і рідин, вживання яких необхідне протягом дня. Також вона підтримує функції, які дозволяють розважити та зайняти дитину, що значно спрощує побут батьків чи опікунів дітей з інвалідністю.



На церемонії закриття «Насіння для майбутнього» виступили гості, серед яких представники Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, а також інших міністерств і центральних органів виконавчої влади, університетів, представники бізнесу, ЗМІ та галузевих асоціацій.



«Локальний ринок ІКТ зростає, а разом із ним зростають його можливості та потреби. Ми дуже вдячні компанії Huawei й усім дотичним до програми «Насіння для майбутнього». Завдяки їхній підтримці наші студенти мають змогу отримувати найактуальнішу інформацію зі світу ІКТ й створювати інноваційні можливості нашого сталого й інтелектуального майбутнього», — прокоментував Володимир Толубко, ректор Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.



Окрім того, з 2023 року найкращі випускники «Насіння для майбутнього» матимуть змогу стати учасниками програми амбасадорів. Вони представлятимуть програму на різноманітних інформаційних платформах і заходах, а також отримають доступ до освітніх онлайн-подій у спільноті Huawei Seeds for the Future LinkedIn Group.



«Наше майбутнє у наших руках. І ми маємо докласти всіх зусиль, щоб зробити його безпечнішим і сталішим. Уже зараз ми маємо закласти фундамент для подальшого розвитку країн, де провідну роль відіграють інформаційно-комунікаційні технології й інноваційні рішення. Я дуже радий, що у нашої молоді є змога отримувати знання від провідних спеціалістів галузі, а водночас і можливість працевлаштування в найкращих компаніях та формування розумнішого світу, де усе взаємопов’язано», — зазначив Олександр Федієнко, народний депутат ВРУ.



«Насіння для майбутнього» — всесвітня освітня програма Huawei, в якій беруть участь найкращі студенти провідних університетів для навчання у сферах 5G, хмарних обчислень, кібербезпеки, digital power тощо. Після завершення курсів вони отримують відповідні сертифікати та можливість проходження оплачуваного стажування у компанії за умови вдалого складання іспитів

