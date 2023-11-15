Intel презентувала план розвитку рішень у сфері суперкомп'ютерів

15 ноября 2023 г., 15:35

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У рамках участі в конференції Supercomputing 2023 (SC23), корпорація Intel розкрила деталі свого плану з розвитку рішень у сфері суперкомп'ютерів.



Встановлена в Арагонській національній лабораторії Міністерства енергетики на початку цього року система Aurora охоплює понад 10 000 серверів, на яких розміщено близько 21 000 CPU та 60 000 GPU Intel. Очікується, що після виходу на повну потужність Aurora стане найшвидшим суперкомп'ютером у світі з продуктивністю понад два екзафлопси.



Арагонська національна лабораторія, Intel і низка інших організацій об'єднали зусилля для використання цієї системи для розробки AI. Мета ініціативи - створення генеративних моделей AI з більш ніж трильйоном параметрів, які допоможуть прискорити дослідницькі проєкти. Інженери навчають ці моделі на наборах даних, що складаються з тексту, коду та наукової інформації.



На конференції SC23 компанія Intel повідомила, що в Aurora вдалося запустити модель AI з одним трильйоном параметрів, використовуючи всього 64 з більш ніж 10 000 своїх серверів. Ба більше, дослідникам вдалося запустити чотири такі моделі одночасно на 256 вузлах. Кожен такий вузол містить два процесори Intel Xeon серії Max і щонайменше шість відеокарт Intel серії Max GPU.



Графічні процесори серії Max Series в Aurora засновані на архітектурі Xe HPC, розробленій Intel. Компанія також пропонує другий процесор штучного інтелекту, Gaudi 2, який орієнтований на багато з тих самих сценаріїв використання. Gaudi 2 заснований на дизайні, який Intel отримала в результаті придбання у 2019 році стартапу Habana Labs за 2 млрд доларів.



Повідомляється, що Intel планує об'єднати ці дві лінійки в одну серію чипів на базі єдиної архітектури. Але до цього компанія випустить оновлену версію Gaudi 2. У рамках презентації на SC23 компанія поділилася новими подробицями про підготовлюваний чип Gaudi 3. Стало відомо, що його виготовлятимуть за 5-нанометровим техпроцесом. Якщо його попередник був виконаний у вигляді єдиного кремнію, то Gaudi 3 складається з двох окремих мікросхем. Як Intel, так і її конкуренти переходять до створення процесорів на основі чіплетів, оскільки це спрощує виробництво за кількома параметрами.



Однією з головних переваг нинішнього покоління Gaudi 2 є наявність вбудованих портів Ethernet. Це зменшує потребу в зовнішньому мережевому обладнанні, що знижує вартість. Як повідомляється, Gaudi 3 матиме вдвічі більшу мережеву пропускну спроможність, ніж його попередник, а також у 1,5 раза більший обсяг вбудованої пам'яті для зберігання даних AI-моделей.



Очікується, що завдяки вдосконаленню конструкції Gaudi 3 забезпечить вчетверо більшу продуктивність, ніж його попередник, під час обробки даних у форматі bfloat16. Це спеціалізований формат даних, розроблений компанією Google, який використовується багатьма моделями AI для зберігання оброблюваної ними інформації. Популярність формату зумовлена тим, що він дає змогу скоротити обсяг пам'яті, необхідної нейронній мережі, і прискорити обробку даних.



Intel планує об'єднати лінійку чипів Gaudi із серією графічних процесорів Xeon Max, на яких побудовано суперкомп'ютер Aurora, у новий портфель продуктів, що отримав назву Falcon Shores. Як Gaudi, так і Xeon Max GPU забезпечать перспективну сумісність із цим портфелем. Це означає, що моделі штучного інтелекту, створені для цих двох лінійок чипів, працюватимуть і на кремнії Falcon Shores.



Intel повідомила, що чіпи Falcon Shores будуть оснащені пам'яттю HBM3 - останньою ітерацією високошвидкісної оперативної пам'яті, використовуваної в багатьох процесорах AI. Продукти Falcon Shores також підтримуватимуть oneAPI - технологію Intel, яка обіцяє скоротити обсяг роботи з написання додатків для AI.



Третім важливим пунктом анонсу SC23 від Intel стала підготовлювана лінійка серверних процесорів Emerald Rapids. Ця серія чипів, запуск якої заплановано на наступний місяць, заснована на 10-нанометровому технологічному процесі компанії. Intel опублікувала нові дані про продуктивність, які свідчать про значне збільшення швидкості Emerald Rapids порівняно з попереднім поколінням процесорів.



Найсучасніший процесор у лінійці Emerald Rapids має 64 ядра. Порівняно з найшвидшим чипом попереднього покоління Intel, що має 56 ядер, новий процесор може виконувати додатки для розпізнавання мови на основі штучного інтелекту на 40% швидше. Аналогічну перевагу у швидкості він продемонстрував і в тесті, проведеному з використанням бенчмарку LAMMPS, який вимірює швидкість виконання завдань обчислювальної хімії.

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