Продажі смартфонів у США потроху відновлюються

15 ноября 2023 г., 17:35

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Останнє дослідження Canalys показує, що ринок смартфонів у США скоротився ще на 5% в річному обчисленні в третьому кварталі 2023 року, продовжуючи свою низхідну траєкторію.

Але незважаючи на цю тенденцію, поставки послідовно зросли на 21% до 31 мільйона одиниць, що було зумовлено випуском останньої моделі iPhone від Apple та промо-акціями операторів, спрямованими на оновлення преміум-пристроїв.

Продажі Apple скоротилися на невеликі 8%, до 17,2 млн одиниць. На це вплинуло запізнення з випуском iPhone 15 порівняно з iPhone 14.

Обсяг поставок Samsung дещо відновився порівняно з другим кварталом 2023 року, оскільки компанія відвантажила 6,8 млн одиниць. Її нові складні смартфони підвищили показники, на які припало понад 20% поставок.

Motorola досягла найкращого кварталу з ІІ кв. 2022 року, зайнявши 9% частки ринку з 14% зростання поставок у річному обчисленні.

TCL і Google Pixel замкнули п’ятірку лідерів, кожен з яких зайняв 4% ринку, відвантаживши 1,3 млн і 1,2 млн одиниць відповідно.

«Ринок смартфонів у США стабілізується, але не варто очікувати, що в 4 кварталі відбудеться перелом, - зазначив Рунар Бйорховде (Runar Bjørhovde), аналітик Canalys. - Індустрія бездротових телекомунікацій бореться з тривалим спадом, що впливає на просування пристроїв і субсидії. Незважаючи на стабільне поступове поповнення абонентської бази постоплати та темпи оновлення операторами першого рівня, продажі пристроїв все ще відстають від минулорічних показників. Оператори все більше зосереджуються на збільшенні доходів від послуг за рахунок гнучких тарифних планів та ініціатив з утримання клієнтів. Вони залишаються обережними щодо агресивного просування пристроїв у третьому кварталі, яке продовжиться в четвертому кварталі та під час свят».

«У вересні 2023 року серія iPhone 15 мала сильний старт, на неї припало 34% всіх продажів iPhone в США в третьому кварталі, - додає Ле Сюань Чів (Le Xuan Chiew), аналітик Canalys. - Щорічне оновлення портфоліо iPhone залишається першочерговим завданням для всіх операторів, навіть для менших претендентів, таких як Boost Infinite, для залучення нових користувачів. Однак, все менше нинішніх користувачів обирають оновлення до найновіших моделей. Натомість зростає тенденція до купівлі попередніх поколінь, відремонтованих пристроїв або продовження терміну служби наявних телефонів. Для Apple перекалібрування портфоліо, маркетингової стратегії та партнерських відносин з операторами зв’язку стане необхідним для того, щоб врахувати ці зміни в поведінці споживачів. Незадовільні результати в США можуть швидко відгукнутися і вплинути на глобальну стратегію та амбіції Apple».

«Переважна млявість американського ринку може прокласти шлях до зміни усталеної ринкової динаміки, особливо враховуючи стратегічні зміни провідних операторів, - доповнив аналіз Бйорховде. - Оператори перенаправляють зусилля на оновлення та додавання постоплатних пропозицій, а також на реформування передоплачених бізнес-структур. Враховуючи тривале та постійне високовартісне бізнес-середовище, відновлення попиту займе більше часу, ніж очікувалося. Поточна стратегія операторів матиме довготривалий вплив на купівельну поведінку споживачів, тоді як з’являться інші фактори, що стимулюватимуть оновлення та оновлення пристроїв, такі як можливості штучного інтелекту на пристрої та складні пристрої. У міру стабілізації американського ринку смартфонів Canalys прогнозує помірне відновлення у 2024 році. Коригування, внесені операторами у 2023 році, можуть ознаменувати початок суттєвих зрушень у динаміці каналів ринку, що спонукає вендорів розпочати підготовку вже зараз».

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