Очікується подальше падіння цін на DRAM і NAND-пам’ять у ІІ кв. через слабкі поставки серверів і високі запаси

10 мая 2023 г., 11:35

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Останнє дослідження TrendForce показує, що, оскільки скорочення виробництва DRAM і NAND Flash не встигає за падінням попиту, очікується подальше падіння цін на деякі продукти у ІІ кв. Прогнозується, що ціни на DRAM впадуть на 13~18%, а на NAND Flash - на 8~13%.





Згідно з дослідженням, значне падіння цін на DRAM в основному пояснюється високим рівнем запасів DDR4 та LPDDR5, оскільки на ПК, серверну та мобільну DRAM в сукупності припадає понад 85% споживання оперативної пам’яті. Тим часом частка ринку DDR5 залишається відносно низькою.





Попри те, що постачальники терміново скорочують запаси оперативної пам'яті для ПК, обсяг транзакцій не збільшився через достатню пропозицію DDR4. На противагу цьому, ціни на DDR5 знижуються значно повільніше, ніж на DDR4, завдяки обмеженій пропозиції. В цілому, очікується, що ASP на ПК DRAM знизиться на 15~20% у ІІ кв.





Зниження попиту на серверну пам’ять призвело до збільшення тиску на запаси DDR4 з боку постачальників, а квартальне падіння цін зросло до 18~23%. Пропозиція DDR5 була обмежена через проблеми з сумісністю з PMIC, що звузило падіння цін на серверну DRAM у ІІ кв. до 13~18%. Однак, враховуючи, що частка DDR5 на ринку залишається низькою, її вплив на зміну цін обмежений, а це означає, що загальне зниження цін на серверну DRAM у ІІ кв. збережеться на рівні 15~20%.





Виробники смартфонів нарешті завершили коригування своїх запасів мобільної пам’яті, що означає вищий імпульс закупівель порівняно з минулим роком. Однак тиск на постачальників з точки зору запасів залишається високим, що означає, що вони більш охоче пропонують знижки. Покупці об’єднують попит 3-го кварталу з попитом ІІ кв., щоб збільшити свою позицію на ринку, в результаті чого падіння ASP мобільної DRAM збільшиться до 13 ~ 18% у ІІ кв.





На NAND Flash в першу чергу впливає падіння цін на корпоративні SSD і UFS, а ситуація з надлишком пропозиції на ринку ще не вирішена. На ці два продукти припадає понад 50% загального споживання NAND Flash.





Попит на сервери продовжує переглядатися в бік зниження, що посилює тиск на запаси виробників твердотільних накопичувачів корпоративного класу. Обсяг замовлень в Китаї істотно не збільшився після зняття карантинних обмежень. Замовлення на серверні ODM також не зростали через високий рівень запасів, що призвело до зниження ASP корпоративних SSD у ІІ кв. до 10~15%. Очікується, що попит на корпоративні SSD значно зросте у другому півріччі, оскільки виходять нові платформи, а рівень запасів продовжує знижуватися.

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