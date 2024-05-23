Південна Корея зарезервує на підтримку напівпровідникової індустрії 19 млрд дол.

23 мая 2024 г., 15:48

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Reuters пише, що Південна Корея оголосила в четвер про пакет підтримки на суму 26 трильйонів вон (19 мільярдів доларів) для своїх підприємств, що виробляють мікросхеми. Зазначається, що це робиться виходячи з необхідністі не відставати в таких сферах, як розробка мікросхем і контрактне виробництво, в умовах "тотальної війни" на світовому ринку напівпровідників.

Президент Юн Сок Йол (Yoon Suk Yeol) заявив, що програма фінансової підтримки на суму близько 17 трильйонів вон планується через державний Корейський банк розвитку. «Як ми всі знаємо, напівпровідники - це сфера, де ведеться тотальна національна війна. Перемога чи поразка залежить від того, хто першим зможе створити передові продукти», - зазначив він на зустрічі з високопосадовцями.

Південна Корея, де розташовані провідні світові виробники мікросхем пам'яті Samsung Electronics і SK Hynix відстає зараз від деяких конкурентів у таких сферах, як дизайн мікросхем і контрактне виробництво мікросхем.

За даними офісу Юна, частка Південної Кореї у світовому секторі безфабричних розробників чипів, в якому домінують такі компанії, як Nvidia становила близько 1%. Також спостерігався розрив між місцевими виробниками мікросхем і провідними контрактними виробниками, такими як тайванська TSMC, йдеться в повідомленні.

Юн заявив, що буде створено фонд у розмірі 1 трильйона вон для підтримки виробників обладнання та безфабричних розробників.

Міністр промисловості Ан Дук Гун (Ahn Duk-geun) заявив, що уряд має намір допомогти збільшити частку Південної Кореї на світовому ринку чипів за виключенням пам'яті, таких як мобільні процесори, до 10% з нинішніх 2%.

Цей пакет заходів є більшим, ніж плани міністра фінансів країни Чхве Санг-Мока (Choi Sang-mok), що було анонсовано на початку цього місяця. Тоді він заявив, що уряд має намір підтримати інвестиції та дослідження в галузі мікросхем на суму понад 10 трильйонів вон.

Країни по всьому світу, від Китаю до Сполучених Штатів, вкладають десятки мільярдів доларів у вигляді грантів та інших засобів для підтримки своїх власних секторів виробництва мікросхем.

«Уряд, в очевидь, намагається наслідувати тенденцію, коли інші країни надають субсидії для власних компаній, що виробляють мікросхеми», - зазначив Грег Ро (Greg Roh), керівник дослідницького відділу Hyundai Motor Securities.

Південна Корея будує мегакластер для випуску чипів в Йонгіні, на південь від столиці Сеула, який позиціонується як найбільший у світі високотехнологічний комплекс з виробництва мікросхем. Це робиться, щоб залучити компанії, що виробляють обладнання для в напівпровідникової індустрії, і fabless-фірм.

Міністр фінансів Чхве заявив, що уряд скоротить бюрократичні перепони, щоб допомогти прискорити будівництво кластеру вдвічі швидше, ніж зазвичай.

У січні Юн, який пообіцяв вкласти всі можливі ресурси у виробництво мікросхем в країні, заявив, що розширить податкові пільги на інвестиції у вітчизняну напівпровідникову промисловість, щоб підвищити зайнятість і залучити більше талантів.

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