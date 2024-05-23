Квартальний виторг Nvidia зріс до 26,04 млрд дол.

23 мая 2024 г., 9:35

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Акції Nvidia вперше перевищили позначку в 1000 доларів під час торгів у середу після того, як виробник повідомив про фінансові результати першого кварталу, які перевершили прогнози аналітиків.



Квартальний звіт про прибутки Nvidia став для інвесторів способом оцінити силу буму штучного інтелекту, який захопив ринки в останні місяці. Високі результати в середу свідчать про те, що попит на AI-чипи Nvidia залишається високим, а генеральний директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявив, що компанія отримає дохід від свого AI-чипа наступного покоління, який називається Blackwell, пізніше цього року.



Акції компанії зросли на 7% в ході торгів. Nvidia також заявила, що розділяє свої акції у співвідношенні 10 до 1. Судячи з руху на вторинному ринку, акції готові досягти нового максимуму в четвер.



Виторг компанії зріс до 26,04 млрд дол. проти 24,65 млрд дол. за прогнозом LSEG.



Чистий прибуток за квартал, що завершився 28 квітня, склав 14,88 мільярда доларів, або 5,98 долара на акцію, порівняно з 2,04 мільярда доларів, або 82 центами, за аналогічний період минулого року.



Минулого року продажі Nvidia стрімко зросли, оскільки такі компанії, як Google, Microsoft, Meta, Amazon і OpenAI купують графічні процесори Nvidia на мільярди доларів.



Найбільшим і найважливішим бізнесом компанії є продаж рішень для центрів обробки даних, які включають в себе чипи штучного інтелекту, а також багато додаткових компонентів, необхідних для роботи великих серверів штучного інтелекту.



Nvidia повідомила, що дохід по напрямку центрів обробки даних зріс на 427% порівняно з аналогічним кварталом минулого року до 22,6 мільярда доларів. Фінансовий директор Nvidia Колетт Кресс (Colette Kress) заявила, що це сталося завдяки поставкам графічних процесорів Hopper, які включають графічний процесор H100. «Головною подією цього кварталу став анонс Meta Lama 3, їхньої останньої великої мовної моделі, в якій використано 24 000 графічних процесорів H100», - зазначила Кресс під час телефонної розмови з аналітиками. Вона також додала, що великі хмарні провайдери складають близько 40% доходу Nvidia від систем для центрів обробки даних.



Незважаючи на те, що компанія повідомляє про потроєння або більше свого бізнесу, Хуанг сказав, що графічний процесор компанії наступного покоління під назвою Blackwell призведе до ще більшого зростання. «Цього року ми побачимо великий дохід від Blackwell», - сказав генеральний директор під час телефонної розмови з аналітиками, додавши, що новий чип з’явиться в центрах обробки даних до четвертого кварталу.



Nvidia також підкреслила високі продажі своїх мережевих компонентів, які стають все більш важливими, оскільки компанії створюють кластери з десятків тисяч чіпів, які необхідно з’єднати між собою. Nvidia повідомила, що її дохід від мережевих рішень, в першу чергу продуктів InfiniBand, склав 3,2 мільярда доларів, що більш ніж втричі перевищило продажі за аналогічний період минулого року.



До того, як Nvidia стала провідним постачальником для великих компаній, що займаються створенням АІ, вона була відома насамперед як компанія, що виробляє обладнання для 3D-ігор. Виручка від ігор зросла на 18% протягом кварталу до 2,65 млрд дол., що Nvidia пояснює високим попитом.



Компанія також продає чіпи для автомобілів і чипи для просунутих графічних робочих станцій, які залишаються набагато меншими, ніж її бізнес з виробництва центрів обробки даних. Вона повідомила про 427 мільйонів доларів від продажів професійної візуалізації та 329 мільйонів доларів від автомобільних продажів.



Nvidia заявила, що викупила своїх акцій на суму 7,7 млрд дол. і виплатила 98 млн дол. дивідендів протягом кварталу. Компанія також повідомила, що збільшує свої квартальні грошові дивіденди з 4 центів на акцію до 10 центів на основі попереднього дроблення.

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