За рік фандрейзингова платформа United24 зібрала понад 325 млн дол.

10 мая 2023 г., 10:35

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Президент України Володимир Зеленський дав старт фандрейзинговій платформі UNITED24 5 травня 2022 року. За рік її роботи на рахунки НБУ надійшло понад 325 млн дол. внесків від міжнародних компаній, українського бізнесу, благодійних організацій, світових знаменитостей та донорів зі 110 країн. Амбасадорами платформи стали 15 світових зірок. Аудитором UNITED24 є компанія Deloitte Ukraine. u24.gov.ua.

За кошти, акумульовані за допомогою UNITED24, профільні міністерства придбали 176 машин швидкої допомоги, сотні одиниць медичного обладнання, амуніцію для українських захисників, першу в Україні машину для розмінування, законтрактували понад 3839 БПЛА та комплексів БПЛА, відбудували 11 мостів на деокупованих Миколаївщині та Херсонщині та започаткували перший у світі флот морських дронів.

За рік завдяки UNITED24 реалізовано півсотні великих цільових зборів. Серед найбільших – перший флот морських дронів – на нього зібрано більш як 500 млн грн. Найбільшим збором за напрямом «Медична допомога» став фандрейзинг на автівки швидкої допомоги. Завдяки міжнародному бізнесу та донорам з усього світу на це було зібрано понад 460 млн грн. На напрям «Відбудова України» наразі зібрано майже 656 млн грн.

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