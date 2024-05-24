Піротехнічні підрозділи ДСНС за початку тижня знешкодили 652 вибухонебезпечних предметів

24 мая 2024 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучалися 491 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 652 вибухонебезпечних предметів, з них 2 од. авіаційних бомб, обстежено територію площею більше 500 га.

Найчастіше за останню добу піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області - 30 тис. 396, Херсонщині – 12 тис. 704, Донеччині – 12 тис. 412, Київщині – 10 тис. 448, Миколаївщині – 7 тис. 907, Чернігівщині – 5 тис. 842, Сумщині – 3 тис. 659.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 496 тис. 088 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 950 кг вибухової речовини, у тому числі 3 тис. 539 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 133 тис. 617 га.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідом за номером телефону - 101.

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