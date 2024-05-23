У Дія.City вже 1000 резидентів

23 мая 2024 г., 10:25

Як повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації зазначив, у податковому просторі для ІТ-компаній Дія.City вже 1000 резидентів.



Він зазначив, що зараз Дія.City — це:



• понад 70 тисяч айтівців, які працюють у компаніях

• майже 4 мільярди гривень податків, які сплатили резиденти за перший квартал 2024 року. Для порівняння — торік загальна сума податків становила понад 8 мільярдів гривень

• майже 150 компаній, що займаються розробкою оборонних технологій



Також зазначається, що Дія.City — це один із найуспішніших державних проєктів для бізнесу. Його мета — реалізувати весь технологічний потенціал та перетворити Україну на європейський ІТ-хаб. Простір запрацював всього за два тижні до вторгнення.



«А ще простір нагадує справжній ІТ-продукт, який гнучкий до змін. Ми реагуємо на всі виклики війни, вносимо корективи та постійно покращуємо його роботу. Зараз працюємо над розширенням видів діяльності. Хочемо, щоб вже найближчим часом до простору могли приєднуватися компанії-виробники біонічних протезів», підкреслив Михайло Федоров.

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