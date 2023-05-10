"Комп'ютерний Огляд" сьогодні відзначає своє 28-річчя!

З лютого 2011 р. "Комп'ютерний Огляд" повністю перейшов в цифровий формат.





Всі ці роки основою нашої роботи була ідея інформування читачів про найважливіші новини, розробки та тенденції в ІТ-індустрії.





Щодня по буднях ми публікуємо 10-12 новин в нашій стрічці. Та навіть у важкі дні лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна агресія росії, ми докладали для цього всіх зусиль.





Наша редакція намагається регулярно публікувати ринкові та технологічні матеріали і надавати актуальну інформацію про те, що відбувається в індустрії.





Для тих, кому звичніше черпати інформацію із соцмереж, ми пропонуємо анонси найважливіших публікацій на наших сторінках - Twitter, LinkedIn, Facebook і Telegram.





Ми дуже вдячні вам - нашим читачам і нашим партнерам - за підтримку і за те, що залишаєтесь з нами усі ці роки!



