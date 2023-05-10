"Комп'ютерний Огляд" сьогодні відзначає своє 28-річчя!

Сьогодні нашому виданню виповнилося 28 років.
Саме 10 травня 1995 р. вийшов у світ перший номер видання під назвою "Hotline - Комп'ютерний Огляд". А з вересня того ж року журнал "Комп'ютерний Огляд" почав виходити вже щотижня.
З лютого 2011 р. "Комп'ютерний Огляд" повністю перейшов в цифровий формат.
Всі ці роки основою нашої роботи була ідея інформування читачів про найважливіші новини, розробки та тенденції в ІТ-індустрії.
Щодня по буднях ми публікуємо 10-12 новин в нашій стрічці. Та навіть у важкі дні лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна агресія росії, ми докладали для цього всіх зусиль.
Наша редакція намагається регулярно публікувати ринкові та технологічні матеріали і надавати актуальну інформацію про те, що відбувається в індустрії.
Для тих, кому звичніше черпати інформацію із соцмереж, ми пропонуємо анонси найважливіших публікацій на наших сторінках - Twitter, LinkedIn, Facebook і Telegram.
Ми дуже вдячні вам - нашим читачам і нашим партнерам - за підтримку і за те, що залишаєтесь з нами усі ці роки!
Разом переможемо!
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