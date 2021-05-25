Обновлен рейтинг лучших полупроводниковых компаний мира

25 мая 2021 г., 14:35

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Исходя из объема выручки, по итогам начальной четверти года аналитики из IC Insights сообщают о преодолении ведущими мировыми полупроводниковыми компаниями рубежа в 100 млрд долл. Относительно предыдущего года рост составил высокий 21%. Для сравнения, индустрия в целом росла менее быстрыми темпами — в пределах 18%.

В Тор-15 лучших чипмейкеров вошли восемь поставщиков со штаб-квартирами в США, по две из Южной Кореи, Тайваня и Европы, а также один японский производитель. Причем, в списке оказались шесть fabless-компаний (Qualcomm, Broadcom, Nvidia, MediaTek, AMD и Apple), а также одна foundry-компания (TSMC). Четырнадцать из пятнадцати лучших компаний сумели добиться объема продаж полупроводников в объеме не менее 3 млрд долл.

Несмотря на снижение выручки в годовом сравнении, верхнюю позицию рейтинга сохранила Intel. Компанию ей по-прежнему составляют Samsung и TSMC. Что интересно, описываемый двузначным числом рост выручки сумели показать тринадцать компаний и лишь лидер гонки ушел в минус. Новичками рейтинга оказались MediaTek и AMD, сумевшие потеснить HiSilicon и Sony.

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