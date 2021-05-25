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Корпоративный портал позволил агропромхолдингу «Астарта» объединить всех сотрудников в общем информационном поле

25 мая 2021 г., 15:15
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Корпоративный портал позволил агропромхолдингу «Астарта» объединить всех сотрудников в общем информационном поле

«Астарта-Киев» – один из крупнейших в Украине вертикально интегрированных агро-промышленных холдингов. Среди основных направлений деятельности: сельское хозяйство, производство сахара, животноводство, переработка сои и биоэнергетика. Предприятие было основано в 1993 г. и на сегодня у него в обработке находится свыше 230 тыс. гектаров земли в восьми областях страны. С шестью сахарными заводами «Астарта» обеспечивает более пятой части общенационального объема производства данного продукта. Общее количество работников в сезон достигает 10 тыс.

По мере развития в компании возникла необходимость во внедрении внутреннего корпоративного портала, главной целью которого стало объединение всех сотрудников в едином информационном поле, быстрый и удобный доступ к необходимым в работе программам и сервисам в любое время.

Для реализации корпоративного портала был выбран Microsoft SharePoint, поскольку данный продукт способен обеспечить все потребности предприятия, а также позволяет интегрировать другие продукты экосистемы Office 365. Партнером по внедрению стала компания SMART business – золотой партнер Microsoft, имеющий в арсенале все 18 компетенций.

Разработанное решение позволило в согласованный срок внедрить необходимую клиенту функциональность, включая организационную структуру, а также информирование работников о новых сотрудниках (благодаря интеграции с ERP-системой «1С Предприятие»), быстрый доступ к корпоративным и справочным материалам, отображение новостей холдинга, персональные сервисы сотрудников в «Личном кабинете». В перспективе планируется также реализовать: логистические сервисы, базу знаний и корпоративную биржу по реализации ТМЦ среди сотрудников и предприятий.

«Современный корпоративный портал позволил "Астарта" объединить всю внутреннюю информацию в едином пространстве, к которому сотрудники имеют доступ, независимо от ихместоположения. Это помогает мгновенно оповещать коллег о важных событиях и централизованно контролировать процедурную документацию», – говорит Наталья Онищук, управляющий партнер SMART business.

Корпоративный портал позволил агропромхолдингу «Астарта» объединить всех сотрудников в общем информационном поле

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