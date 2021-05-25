«Vodafone Украина» и КПИ будут совместно совершенствовать учебные программы для студентов

25 мая 2021 г., 13:45

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Компания «Vodafone Украина» и «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» договорились о партнерстве, в рамках которого оператор связи и вуз будут вместе разрабатывать и внедрять инициативы, способствующие созданию единой научно-образовательной среды с компанией, представляющей реальный сектор экономики.

Цели сотрудничества – развитие образования и научного потенциала страны, интеграция накопленных знаний частного сектора в учебные программы для студентов, а на практике – возможность поделиться технической экспертизой, знакомство с «внутренней кухней» компании. В рамках начатого сотрудничества эксперты Vodafone уже провели для будущих инженеров первый вебинар, посвященный развитию карьеры.

Vodafone и КПИ сотрудничали и раньше, студенты регулярно участвовали в программах стажировки, многие продолжают строить карьеру в компании. В университете есть факультет «Телекоммуникаций» и «Радиофизический факультет». Поэтому Vodafone является одним из работодателей-заказчиков кадров, заинтересованных в квалифицированной подготовке и развитии молодых специалистов – будущих сотрудников компании.

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