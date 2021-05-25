 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 19 (1266)

16.05 - 23.05

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Vodafone Украина» и КПИ будут совместно совершенствовать учебные программы для студентов

25 мая 2021 г., 13:45
0 
 

«Vodafone Украина» и КПИ будут совместно совершенствовать учебные программы для студентов

Компания «Vodafone Украина» и «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» договорились о партнерстве, в рамках которого оператор связи и вуз будут вместе разрабатывать и внедрять инициативы, способствующие созданию единой научно-образовательной среды с компанией, представляющей реальный сектор экономики.

Цели сотрудничества – развитие образования и научного потенциала страны, интеграция накопленных знаний частного сектора в учебные программы для студентов, а на практике – возможность поделиться технической экспертизой, знакомство с «внутренней кухней» компании. В рамках начатого сотрудничества эксперты Vodafone уже провели для будущих инженеров первый вебинар, посвященный развитию карьеры.

Vodafone и КПИ сотрудничали и раньше, студенты регулярно участвовали в программах стажировки, многие продолжают строить карьеру в компании. В университете есть факультет «Телекоммуникаций» и «Радиофизический факультет». Поэтому Vodafone является одним из работодателей-заказчиков кадров, заинтересованных в квалифицированной подготовке и развитии молодых специалистов – будущих сотрудников компании.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  