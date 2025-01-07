NVIDIA випустила графіку наступного покоління Blackwell GeForce RTX 50

7 января 2025 г., 14:45

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Компанія NVIDIA представила передові споживчі GPU для геймерів, творців і розробників - GeForce RTX 50 Series для настільних ПК і ноутбуків.



Зазначається, на базі архітектури NVIDIA Blackwell, ядер Tensor п'ятого покоління і ядер RT четвертого покоління серія GeForce RTX 50 забезпечує прорив у рендерингу на базі AI, включно з нейронними шейдерами, технологіями цифрової людини, геометрією та освітленням.



«Blackwell, рушій штучного інтелекту, прийшов до ПК-геймерів, розробників і творчих особистостей», - сказав Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. «Об'єднуючи нейронний рендеринг зі штучним інтелектом і трасування променів, Blackwell є найзначнішою інновацією в комп'ютерній графіці відтоді, як ми представили програмоване затінення 25 років тому».



GeForce RTX 5090 GPU - найшвидший GeForce RTX GPU на сьогодні - оснащений 92 млрд транзисторів, забезпечуючи понад 3352 TOPS обчислювальної потужності. Завдяки інноваціям в архітектурі Blackwell і DLSS 4, GeForce RTX 5090 GPU перевершує GeForce RTX 4090 GPU у 2 рази.



GeForce Blackwell постачається на ноутбуки з усіма функціями настільних моделей, забезпечуючи значне оновлення портативних обчислень. Покоління Blackwell з технологією NVIDIA Max-Q збільшує час автономної роботи до 40% і включає тонкі та легкі ноутбуки, які зберігають елегантний дизайн без шкоди для потужності та продуктивності.



У DLSS 4 з'явилася функція Multi Frame Generation для підвищення частоти кадрів за допомогою штучного інтелекту, який генерує до трьох кадрів на один рендерний кадр. Вона працює в унісон з набором технологій DLSS для збільшення продуктивності до 8 разів порівняно з традиційним рендерінгом, зберігаючи чуйність завдяки технології NVIDIA Reflex.



DLSS 4 також представляє перше в графічній індустрії застосування архітектури трансформаторних моделей у реальному часі. Моделі DLSS Ray Reconstruction і Super Resolution на базі трансформаторів використовують у 2 рази більше параметрів та в 4 рази більше обчислень, щоб забезпечити більшу стабільність, зменшення примарності, високу деталізацію і поліпшене згладжування в ігрових сценах. DLSS 4 буде підтримуватися на GPU серії GeForce RTX 50 в більш ніж 75 іграх і додатках в день запуску.



NVIDIA Reflex 2 представляє Frame Warp - техніку для зниження затримок в іграх завдяки оновленню рендерінгу кадру на основі останнього введення миші безпосередньо перед його надсиланням на дисплей. Reflex 2 може знизити затримку до 75%. Це дає геймерам конкурентну перевагу в багатокористувацьких іграх і робить однокористувацькі ігри більш чуйними.



Двадцять п'ять років тому NVIDIA представила GeForce 3 і програмовані шейдери, які поклали початок двом десятиліттям графічних інновацій - від піксельного затінення до обчислювального затінення і трасування променів у реальному часі. Разом із графічними процесорами серії GeForce RTX 50 NVIDIA представляє RTX Neural Shaders, які додавають невеликі мережі штучного інтелекту в програмовані шейдери, відкриваючи можливості для створення матеріалів кінематографічної якості, освітлення та багато чого іншого в іграх у реальному часі.



Рендеринг ігрових персонажів - одне з найскладніших завдань у графіці реального часу, оскільки люди схильні помічати найменші помилки або артефакти в цифрових людях. RTX Neural Faces приймає на вхід просте растроване обличчя і дані про 3D-позу і використовує генеративний штучний інтелект для рендерінгу тимчасової стабільності та високої якості цифрового обличчя в реальному часі.



RTX Neural Faces доповнюється новими технологіями RTX для промальовування волосся і шкіри за допомогою променів. Разом із новою RTX Mega Geometry, яка дає змогу в 100 разів збільшити кількість трикутників із променевим трасуванням у сцені, ці вдосконалення здатні забезпечити величезний стрибок у реалістичності ігрових персонажів і оточення.



Міць нейронного рендерингу, DLSS 4 і нової моделі трансформації DLSS демонструється на GPU серії GeForce RTX 50 у Zorah - демонстрації нової технології від NVIDIA.



Графічні процесори серії GeForce RTX 50 надають провідну в індустрії систему AI TOPS для роботи автономних ігрових персонажів паралельно з рендерингом гри.



NVIDIA представляє набір нових технологій NVIDIA ACE, які дають змогу ігровим персонажам сприймати, планувати та діяти як люди. Автономні персонажі на базі ACE інтегруються в PUBG: BATTLEGROUNDS від KRAFTON і InZOI, майбутню гру-симулятор життя від видавця, а також у MIR5 від Wemade Next.



У PUBG компаньйони на базі NVIDIA ACE планують і виконують стратегічні дії, динамічно взаємодіючи з гравцями-людьми, щоб забезпечити виживання. В InZOI персонажі Smart Zoi автономно коригують поведінку залежно від життєвих цілей і внутрішньоігрових подій. У MIR5 боси рейдів, керовані великими мовними моделями (LLM), адаптують тактику на основі поведінки гравців, створюючи більш динамічні та складні зіткнення.



Демонструючи, як ентузіасти та розробники RTX можуть використовувати мікросервіси NVIDIA NIM для створення агентів і помічників AI, NVIDIA випустить конвеєр мікросервісів NIM та AI Blueprints для ПК RTX AI від провідних розробників моделей, таких як Black Forest Labs, Meta, Mistral і Stability AI.



Сфери застосування охоплюють LLM, мовні моделі зору, генерацію зображень, мову, моделі вбудовування для пошуку-доповнення, вилучення PDF і комп'ютерного зору. Мікросервіси NIM містять усі необхідні компоненти для роботи AI на ПК і оптимізовані для розгортання на всіх графічних процесорах NVIDIA.



Щоб продемонструвати, як ентузіасти та розробники можуть використовувати NIM для створення AI-агентів і помічників, NVIDIA представила Project R2X, аватар ПК з підтримкою комп'ютерного зору, який може надавати інформацію користувачеві під рукою, допомагати в роботі з настільними додатками та відеоконференціями, читати й узагальнювати документи та багато іншого.



Графічні процесори серії RTX 50 - перші споживчі GPU з підтримкою точності FP4, що удвічі збільшує продуктивність генерації AI-зображень для таких моделей, як FLUX, і дає змогу генеративним AI-моделям працювати локально, займаючи менший обсяг пам'яті, як порівняти з апаратним забезпеченням попереднього покоління.



У застосунку NVIDIA Broadcast з'явилися дві бета-функції з підтримкою AI для шанувальників прямих трансляцій: Studio Voice, яка покращує звук мікрофона, і Virtual Key Light, яка підсвічує обличчя для полірованих потоків. Streamlabs представляє Intelligent Streaming Assistant на базі NVIDIA ACE та Inworld AI, який виступає в ролі співведучого, продюсера і технічного помічника для поліпшення живих трансляцій.



Для користувачів настільних ПК GeForce RTX 5090 GPU з 3352 AI TOPS і GeForce RTX 5080 GPU з 1801 AI TOPS будуть доступні 30 січня за ціною $1999 і $999 відповідно.



GeForce RTX 5070 Ti GPU з 1406 AI TOPS і GeForce RTX 5070 GPU з 988 AI TOPS будуть доступні з лютого за ціною $749 і $549 відповідно.



NVIDIA Founders Editions графічних процесорів GeForce RTX 5090, RTX 5080 і RTX 5070 будуть доступні безпосередньо на nvidia.com і в деяких роздрібних магазинах по всьому світу.



Моделі зі стоковим і заводським розгоном будуть доступні у провідних постачальників додаткових плат, як-от ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY і ZOTAC, а також у настільних комп'ютерах від збирачів систем, включно з Falcon Northwest, Infiniarc, MAINGEAR, Mifcom, ORIGIN PC, PC Specialist і Scan Computers.



Ноутбуки з графічними процесорами GeForce RTX 5090, RTX 5080 і RTX 5070 Ti Laptop будуть доступні з березня, а RTX 5070 Laptop - з квітня від провідних світових виробників, включно з Acer, ASUS, Dell, GIGABYTE, HP, Lenovo, MECHREVO, MSI та Razer.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS