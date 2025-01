ASUS ROG представляє нові ноутбуки на CES 2025

7 января 2025 г., 15:35

Бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) представив лінійку рішень на онлайн-презентації Unlock the ROG Lab: For Those Who Dare («Відкрийте ROG Lab. Для тих, хто наважується»), яка відбулася під час виставки CES 2025.



У центрі уваги були ігрові ноутбуки 2025 ROG Strix SCAR 16/18, які перевершують стандарти продуктивності завдяки новому процесору Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартам NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків. Цю лінійку доповнюють моделі ROG Strix G16/G18, які поєднують у собі потужну апаратну платформу з витонченим дизайном. Доступні з процесорами AMD Ryzen 9 і Intel Core Ultra 9 275HX, ці ноутбуки підходять для AAA-ігор, створення контенту тощо.



Ультратонкі й потужні ігрові ноутбуки 2025 ROG Zephyrus G14/G16 пропонують великі можливості для ігор і творчості. ROG також представив 2025 ROG Flow Z13, універсальний ігровий планшет-трансформер на базі новітнього процесора AMD Ryzen AI Max+ 395 з вбудованою відеокартою Radeon 8060S, оснащений дисплеєм ROG Nebula. Високопродуктивна зовнішня відеокарта ROG XG Mobile додасть сумісним ноутбукам додаткової графічної потужності, даючи змогу геймерам і творцям отримати продуктивність на рівні настільних комп’ютерів навіть у найвимогливіших програмах.



В основі 2025 ROG Strix SCAR 16/18 лежить процесор Intel Core Ultra 9 275HX з 24 обчислювальними ядрами та 32 потоками, здатний досягати рівня TDP 65 Вт. Оснащені також відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків із TGP до 175 Вт, графічним мультиплексором MUX Switch і технологією NVIDIA Advanced Optimus, ці ноутбуки впораються з найвимогливішими іграми категорії AAA, високопродуктивними застосунками та інтенсивними обчисленнями в багатозадачному режимі.



Доповнює цю потужність система охолодження ROG Intelligent Cooling, яка включає спеціальну випарну камеру, багаторівневий радіатор і вдосконалену технологію Tri-Fan. Ця система також передбачає використання рідкого металу Conductonaut Extreme у ролі термоінтерфейсу центрального та графічного процесорів, підтримує низьку температуру та знижує рівень шуму до 45 дБ, дозволяючи геймерам повністю розкрити потенціал свого обладнання навіть у найтриваліших ігрових сесіях.



Високоякісний HDR-дисплей ROG Nebula у моделях SCAR 16/18 зробить гру яскравішою. У ньому використовується панель Mini-LED зі співвідношенням сторін 16:10, роздільною здатністю 2,5К, більш ніж 2000 зонам затемнення і частотою оновлення 240 Гц. Кожний кадр дарує відчуття повного занурення завдяки охопленню 100% кольорів DCI-P3 та піковій яскравості 1200 кд/м2, а технологія Ambient Contrast Ratio (ACR) зменшує відблиски та підвищує контрастність для найкращого сприйняття ігрового контенту.



Завдяки оперативній пам’яті DDR5-5600 обсягом до 64 ГБ і твердотільним накопичувачам PCIe Gen4 місткістю до 4 ТБ у масиві RAID 0 ноутбуки серії Strix SCAR забезпечують виняткову швидкодію, великий дисковий простір і безперебійну роботу в багатозадачному режимі. Конструкція корпусу, що не потребує інструментів для доступу до компонентів, дозволяє модернізувати як пам’ять, так і систему зберігання даних. Матричний дисплей AniMe Vision на кришці ноутбука та RGB-підсвічування Aura RGB по всьому периметру корпусу дозволяють геймерам персоналізувати свій пристрій.



ROG Strix G16/G18 створені для якісної гри та покращеної командної взаємодії. Вони працюють на основі процесорів AMD Ryzen 9 9955HX (G614), AMD Ryzen 9 9955HX3D (G814) або Intel Core Ultra 9 275HX (G615/815) і демонструють високу продуктивність в іграх класу AAA та легкість у створенні контенту. Ці пристрої оснащуються також новітніми відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5080, 5070 Ti або 5070 для ноутбуків, пропонуючи неперевершену якість графіки. Оперативна пам’ять DDR5 5600 МГц обсягом до 32 ГБ гарантує комфортну роботу в багатозадачному режимі, зокрема в ресурсомістких програмах. Завдяки технології Tri-Fan, радіатору на всю довжину корпусу та вентиляційним отворам, розташованим по його периметру, досягається виняткова ефективність охолодження, що дає змогу користувачам підтримувати максимальну продуктивність під час інтенсивних ігрових сесій.



Дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц і часом відгуку 3 мс забезпечує чітке й плавне зображення, а охоплення 100% кольорів простору DCI-P3 і технологія Ambient Contrast Ratio (ACR) сприяють якісному відтворенню ігрової графіки. Вбудована камера формату Full HD 1080p і два динаміки з підтримкою технології Dolby Atmos полегшують запис і трансляцію відео, гарантуючи високу якість звуку та відео для обміну враженнями від гри.



Обидві моделі оснащені двома слотами для твердотільних накопичувачів і створені з розрахунком на майбутнє: Intel-версії підтримують SSD PCIe 5.0 в обох слотах, а моделі AMD – в одному, що дає змогу модернізувати систему зберігання даних. Завдяки гарячим клавішам, що налаштовуються, для швидкого доступу до важливих функцій ноутбуки ROG Strix G16/G18 відкривають перед геймерами шлях до перемоги.



Ноутбуки Strix G614/814 на базі процесорів AMD вирізняються унікальним піксельним малюнком ROG, а також елегантними вставками на шарнірах, що підвищують довговічність і візуальну привабливість пристрою. Тим часом моделі G615/815 з процесорами Intel оснащені підсвічуванням Aura RGB по всьому периметру корпусу, яке створює додаткову динаміку під час гри. Ноутбуки серії ROG Strix G 2025-го модельного року доступні у двох варіантах колірного оформлення: Volt Green («електричний» зелений) і Eclipse Grey (матовий сірий).



ROG Zephyrus G14/G16 – вибір для геймерів і творчих особистостей, яким потрібний портативний і при цьому високопродуктивний ноутбук. Виконані в алюмінієвому корпусі, виготовленому за допомогою фрезерування на верстаті з ЧПК, ці ноутбуки відрізняються легкістю та міцністю. Вони оснащені новітніми процесорами Intel Core Ultra 9 285H або AMD Ryzen AI 7 350/Ryzen AI 9 HX 370, а також відеокартами NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti або 5070 для ноутбуків, що забезпечують оптимальний рівень продуктивності в іграх і багатозадачному режимі. У цих відеокартах реалізовані апаратні рішення для роботи з найвимогливішими завданнями AI, відеомонтажу, 3D-візуалізації і трансляцій, а також підтримка оптимізації NVIDIA Studio у понад ніж 130 програмах, що дозволяє користувачам запускати найсучасніші моделі генеративного AI з високою продуктивністю.



Zephyrus G14 має OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 3K, частотою оновлення 120 Гц і часом відгуку 0,2 мс, а G16 – OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц і аналогічним G14 часом відгуку. Дисплеї обох моделей відтворюють 100% відтінків колірного простору DCI-P3. Обидві моделі підтримують технологію NVIDIA G-SYNC для плавного відображення ігрового процесу без ефекту розриву кадру.



Для підтримки максимальної продуктивності під час інтенсивних ігрових сесій серія Zephyrus оснащена новітньою системою охолодження, яка включає вентилятори Arc Flow 2-го покоління. У моделі G16 використовуються випарні камери, а в G14 – надійні теплові трубки. Ці ноутбуки відрізняються портативністю: модель G14 важить 1,5 кг, а G16 – 1,85 кг, при максимальній товщині 1,59 см і 1,49 см, відповідно. Вони мають підсвічування Slash Lighting, що створює сміливий візуальний акцент, і доступні у двох кольорах: Platinum White (платиновий білий) і Eclipse Gray (матовий сірий).



Крім того, Zephyrus G14 є ноутбуком класу Copilot+ PC, що пропонує інтегровані функції на основі штучного інтелекту для покращення роботи в багатозадачному режимі та підтримки ігор. Серед них такі інструменти, як Microsoft Copilot для підвищення продуктивності та NVIDIA DLSS для покращення якості графіки в іграх. Завдяки широкому набору інтерфейсів, зокрема DisplayPort 2.1 і підтримці живлення потужністю до 100 Вт через порт USB-C, ROG Zephyrus G14/G16 є потужними та універсальними пристроями, які стануть компаньйонами як для геймерів, так і для творчих професіоналів.



ROG Flow Z13 2025 року – це універсальний ігровий пристрій «2 в 1», який поєднує портативність із надзвичайною продуктивністю. Він побудований на новітньому надпотужному процесорі AMD Ryzen AI Max+ 395 з графікою Radeon 8060S, який об’єднує на одному кристалі центральний процесор десктопного рівня, графічний процесор на базі архітектури RDNA 3.5 і окремий модуль NPU. Володіючи сукупною обчислювальною потужністю у 50 TOPS, Flow Z13 є потужним комп’ютером зі штучним інтелектом, що забезпечує розширені можливості роботи з функціями Copilot+.



У цьому процесорі використовується дизайн на основі чиплетів, який забезпечує високу продуктивність та чудову енергоефективність, що важливо для компактного формфактора планшета з діагоналлю 13 дюймів. Завдяки підтримці уніфікованої архітектури кеш-пам’яті геймери можуть розраховувати на високошвидкісний доступ до обчислювальних ресурсів як центрального, так і графічного процесорів, що підвищує продуктивність і швидкість відгуку.



Z13 оснащений сертифікованим Pantone сенсорним дисплеєм ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 180 Гц і 100% охопленням колірної гами DCI-P3, що відтворює яскраве зображення та точні кольори. Виконаний у міцному алюмінієвому корпусі, виготовленому на верстаті з ЧПК, він важить трохи більше звичайного планшета та оснащений підставкою, що обертається на 170°, надаючи широкі можливості для встановлення. Завдяки акумулятору місткістю 70 Вт·год, що підтримує до 10 годин роботи в автономному режимі, Flow Z13 підійде як для ігор, так і для продуктивної роботи в дорозі.



За охолодження відповідає оновлена випарна камера з нержавіючої сталі та вентилятори Arc Flow Fans 2-го покоління, що забезпечують тиху роботу навіть при повному навантаженні. Крім того, на Flow Z13 встановлено новий ROG Command Center для швидкого доступу до популярних функцій, а в комплекті пропонується клавіатура з великим тачпадом, що робить його винятковим пристроєм як для роботи, так і для розваг.



ROG XG Mobile 2025-го модельного року виходить за рамки звичайних ігрових аксесуарів завдяки відеокарті NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуків та інтерфейсу Thunderbolt 5. Ця портативна зовнішня відеокарта розроблена для гри на піковій швидкості, а її габаритні розміри менше, ніж у пристроїв усіх попередніх поколінь. Яскравий дизайн ROG XG Mobile додасть свіжості будь-якій геймерській системі – це компаньйон для мобільних геймерів.



Оснащена оновленою випарною камерою, 2025 ROG XG Mobile має на 54% більшу площу охолодження, ніж моделі зі стандартними тепловими трубками, що збільшує ефективність тепловідведення та мінімізує шум. Крім того, завдяки новим активним мостовим випрямлячам на основі MOSFET цей пристрій є найкомпактнішою й найлегшою зовнішньою відеокартою ROG, одночасно портативною та потужною.



Пристрій пропонує широкий спектр інтерфейсів, зокрема HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, два порти USB 3.2 Gen2 Type-A і картридер SD – усі вони доступні через єдиний порт Thunderbolt 5. XG Mobile також пропонує настроювані режими роботи та повну підтримку Aura Sync, що дозволяє користувачам персоналізувати RGB-підсвічування, яке світить крізь напівпрозорий корпус. З новою ROG XG Mobile геймери зможуть насолоджуватися флагманською продуктивністю у компактному пристрої, що перевертає уявлення про можливості портативних ігрових рішень.

